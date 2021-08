Linee fisse isolate a Portocannone, reclamo formale del sindaco Caporicci

PORTOCANNONE. Linee fisse isolate da una settimana a Portocannone. Lo evidenza sui social il sindaco Giuseppe Caporicci.

Dallo scorso martedì l'intero territorio di Portocannone risulta isolato sulle linee telefoniche fisse. Diverse le segnalazioni dei cittadini a numeri di servizio preposti ma senza alcun esito.

"Stiamo trasmettendo un reclamo formale alla Telecom, che per conoscenza verrà inoltrato anche alla Prefettura di Campobasso. È inconcepibile che nel 2021 una comunità di 2500 abitanti si ritrovi per un intera settimana, nonostante le svariate segnalazioni di guasto, senza linea telefonica fissa, con gravi disagi per le persone anziane o non autosufficienti non munite di telefono cellulare e per le attività commerciali, ma in generale per la Collettività tutta. Peraltro gli utenti che hanno fatto segnalazione del disservizio stanno ricevendo da giorni Sms che annunciano la riparazione del guasto, aggiungendo quindi al danno, anche la beffa".

Queste le considerazioni del Sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci.