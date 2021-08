Emergenza incendi, famiglia con bambina di un anno si rifugia in caserma

LARINO. Ennesima notte di incendi nel Basso Molise, con le Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco che, unitamente alla Protezione Civile, hanno affrontato l’ennesima tragedia del fuoco nei campi. Centinaia di ettari andati in fumo e decine di persone in difficoltà.

Tra queste anche una famiglia di Larino che, circondata dalle fiamme e dal fumo, ha immediatamente allertato i Carabinieri della locale Compagnia. Le fiamme ormai vicine all’abitazione hanno spaventato la famigliola e il fumo entrato anche in casa hanno costretto il nucleo familiare, con al seguito anche una bambina di poco più di un anno, ad andar via lasciando tutto ciò che avevano. In difficoltà e senza casa, la famiglia è stata subito accolta all’interno della caserma dei carabinieri di Larino dove i militari li hanno ospitati cercando di alleviare loro la paura e facendoli sentire al sicuro.

Qui i Carabinieri per tutta la notte hanno tranquillizzatoe rifocillato la famiglia con viveri di conforto mentre, nel frattempo, le altre pattuglie erano impegnate a combattere le fiamme che minacciavano l’abitazione. Solo dopo che l’incendio è stato domato, i militari hanno provveduto, mediante una squadra di tecnici, a ripristinare l’energia elettrica ed a rendere agibile l’abitazione.

I Carabinieri, d’intesa anche col Sindaco frentano, hanno anche chiuso Contrada Altino dove la caduta di alcuni alberi aveva reso impraticabile la strada.