TERMOLI. Dopo il grande successo della prima giornata, tenutasi il 10 aprile 2021, la sezione arbitri di Termoli in collaborazione con l’Avis Termoli, ha organizzato per oggi 9 agosto 2021 la ‘2° giornata dell’Arbitro-Donatore’, evento dedicato alla donazione di sangue o plasma da parte dei fischietti Termolesi con l’obiettivo di aiutare il prossimo.

La scelta di organizzare questa giornata in piena estate non è casuale ma, deriva dal fatto che risulta essere il periodo con il picco più alto di carenza ematica.

L’organizzatore dell’evento Francesco Scarati, responsabile biomedico della sezione di Termoli, supportato dal presidente sezionale Luca Tagarelli, mantengono, quindi, fede alla promessa fatta qualche mese addietro, in cui la sezione termolese si impegnava per portare avanti questo progetto, non limitandosi ad una singola giornata, ma ad un evento costante basato su tre appuntamenti fissi che si terranno nei mesi di Aprile, Agosto e Dicembre.

Oggi 15 arbitri termolesi si sono recati presso la sala donatori dell’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli.

In rappresentanza della sezione di Termoli c’erano anche i massimi esponenti nazionali: Carlo Scarati osservatore C.O.N. PROF (osservatore di serie A e B) e cavaliere al merito della Repubblica per aver superato le 150 donazioniì e Luca Massimi arbitro C.A.N. (arbitro di serie A e B) che ha effettuato gli esami preliminari di idoneità per poter diventare un donatore a tutti gli effetti.

La sezione AIA Termoli si impegna sempre più a trasmettere ai suoi associati valori come l'altruismo e la solidarietà verso il prossimo, che risultano essere la chiave vincente per una società migliore.