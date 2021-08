Via Duca degli Abruzzi, il calvario degli autobus Gtm in mezzo alle auto in sosta

TERMOLI. Sta diventando un calvario per gli autisti della Gtm percorrere il tratto di strada che attraversa il parcheggio di via Duca degli Abruzzi, quello che fiancheggia i binari della stazione ferroviaria di Termoli. L'aumento inevitabile delle presenze sulla costa nel mese di agosto crea ovviamente delle problematiche relative alle soste, si sa che uno dei bubboni scoperti in centro è quello dei parcheggi. Allora, negli ultimi giorni, diverse le situazioni che vedono gli autobus del circuito urbano accumulare ritardi in arrivo e ripartenza da largo Garibaldi, il capolinea che dista appena poche decine di metri, proprio a causa delle auto lasciate in modo creativo, diciamo così. I pullman non ci passano e allora cominciano le lamentele degli utenti per gli stessi ritardi. Abbiamo ricevuto segnalazioni dai conducenti che solo negli ultimi 4 giorni "blocchi al transito" degli autobus sono avvenute già diverse volte.