TERMOLI. Passione sportiva, calcistica e fede giallorossa. Tristissima la notizia che è giunta ieri pomeriggio, per la scomparsa di una figura mitica, quella dello storico massaggiatore del Termoli calcio: ci ha lasciati Rocco D'Aurelio.

Per tutti era lo Zio Rocco, entrò nello staff della società giallorossa agli inizi degli anni 70, con lui in alternanza un'altra figura mitica che ci ha lasciati da molto tempo, Gianfranco Colonna, a loro due erano affidati i muscoli dei calciatori del glorioso U. S. Termoli.

Quando Rocco entrò a far parte dello staff fisioterapico della società giallorossa allora la serie D non si chiamava Campionato nazionale dilettanti, ma semplicemente Quarta serie, lui ha vissuto tanti momenti di gioia, ma anche tanti dolori calcistici, è stato al fianco del famoso Mago di Turi che dalla serie A scese in serie D per salvare dalla retrocessione il Termoli, Oronzo Pugliese, purtroppo senza riuscire nell'intento.

Era presente anche nella famosa gara di Altino, quando i Giallorossi con al seguito quasi tutto il paese giocarono per vincere il campionato e invece ci fu una delle più cocenti delusioni della storia calcistica cittadina, era il primo maggio 1988, nemmeno lo spareggio qualche anno prima ad Avezzano che perdemmo contro il Tortoreto fu così triste, ma la delusione di Altino qualche settimana dopo per lui e per tutta la comunità si trasformò in gioia per il ripescaggio in serie D.

Zio Rocco D'Aurelio visse anche belle soddisfazioni, i tanti giovani calciatori che ha visto crescere e qualcuno anche fare carriera, la rinascita dopo qualche anno di buio con mister Vivani, l'arrivo di Gigi Bodi gloria calcistica di serie A, che venne ad allenare qui da noi e sempre con lui a curare i muscoli dei giocatori.

Rocco ebbe anche una parentesi petacciatese quando alcuni termolesi dirigevano la società giallonera in serie D, il suo non fu un " tradimento" verso i colori giallorossi ma semplicemente il voler stare a contatto con l'odore dell'olio di canfora degli spogliatoi.

Zio Rocco è stato sempre una persona gentile e disponibile, quante belle chiacchierate, dopo che non esercitava più ed aveva passato il testimone ai fratelli De Gregorio, la prima cosa che chiedeva dopo i saluti: "Che fe 'u Termele?", il suo primo pensiero.

Ora la sua scomparsa ci rattrista e l'unica consolazione è che lassù si ritroverà con molti amici e rappresentanti della gloriosa squadra giallorossa, il suo collega Gianfranco Colonna, i suoi figliocci che chissà quante volte ha rimesso in piedi con i massaggi e le cure delle sue mani, Carmine Antrone, l'indimenticato giovane bomber Gerace, morto tragicamente , Carmenucce 'u Pillitre, Rocco De Gregorio "Pappannacchie", Rocco La Penna, Basso Bassani e chissà quanti altri ancora ritroverà magari per ricostituire il glorioso e mitico squadrone giallorosso.

Ciao Zio Rocco, ci mancherai molto soprattutto il tuo sorriso accennato come in questa foto con i colori del tuo cuore.