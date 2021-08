Pronto il piano per intervenire sulla vegetazione lungo il Biferno

TERMOLI. Dal fuoco all’acqua è un percorso anche fin troppo semplice, assieme alla terra e all’aria sono due dei 4 elementi naturali. Mentre nell’estate 2021 l’emergenza incendi sembra non dare tregua, si pensa a evitare guai autunnali, viste le conseguenze di cambiamenti climatici che non sono più solo previsioni, si parte con un intervento di messa in sicurezza dell’alveo fluviale del Biferno, relativo alla vegetazione. Da qui una relazione inviata dal responsabile del servizio regionale di Conservazione della Natura e ai sindaci di Termoli e Campomarino, nonché ai Carabinieri Forestali. Il piano è stato realizzato dal tecnico Davide Carmosino Iunior. L’intervento di manutenzione vegetazione radicata sulle sponde del Fiume Biferno da realizzarsi nel Comuni di Termoli e Campomarino sul “Fiume Biferno” prevede interventi da eseguire sulla vegetazione spondale posta lungo il fiume Biferno e ricadente nell’Area SIC IT7222237 “Fiume Biferno (confluenza T. Cigno - foce esclusa)” e nella Zps IT7228230 “Lago di Guardialfiera –Foce del Fiume Biferno” visto che l’intervento in progetto riguarda gli Habitat comunitari 92A0 “Foreste a galleria di Salix

alba e Populus alba”e 3280 “Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba”, e non sono previsti interventi selvicolturali, ma manutentivi ne rispetto del Piano di Gestione (DGR N°772 del 31 dicembre 2015).

Il Fiume Biferno si snoda dal centro del Molise fino a raggiungere le coste marine, le sue sponde sono caratterizzate da diversi ambienti a volte naturali a volte artificiali (parte del letto del fiume in prossimità della zona industriale di Termoli è stato deviato). Il tratto in questione, quello interessa i Comuni di Campomarino e Termoli, corre parallelo alla zona industriale del comune costiero e sino all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane; le sponde del fiume sono occupate da una fascia più o meno continua, sia la sponde destra che sinistra, di vegetazione arborea e arbustiva. La specie vegetale più diffusa è il Pioppo (Populus alba), con altre specie meno rappresentate e diffuse come salici, aceri, querce, ecc. Lo stato arbustivo è spesso intricato e rappresentato da specie idrofile. Le fasce vegetali hanno larghezza variabile a seconda dell’occupazione dei terreni limitrofi e dell’andamento del corso d’acqua. Sotto l’aspetto strutturale il bosco ripariale ha subito dei tagli irregolari a raso tanto da creare una popolamento ceduo semplice, ormai invecchiato. Come già accennato in precedenza l’intervento consisterà nella manutenzione della vegetazione radicata lungo le sponde del Fiume Biferno, per eliminare la vegetazione aduggiata, sottoposta, soprannumeraria e tutta quella vegetazione che potrebbe limitare il naturale deflusso dell’acqua creando delle pericolose esondazioni o la piante che minacciano la stabilità degli argini. Le piante seccagginose o alberi morti a terra, ne verrà valutata o la pericolosità per il Biferno e di volta in volta si deciderà per l’allontanamento o il rilascio per la fauna. Catastalmente, il tratto di fiume Biferno interessato dall’intervento riguarda i fogli di mappa numeri 6, 7, 12 e 22 di Campomarino e i fogli numeri 47 e 53 di Termoli.