«Siamo costretti a fare sempre più diffide contro l'Asrem»

CAMPOBASSO. Per il segretario regionale della Fials-Confsal, Carmine Vasile: «Sempre più frequentemente i lavoratori dell'Asrem sono costretti a diffidare l'azienda sanitaria perché la stessa decide unilateralmente le iniziative da intraprendere per tamponare le falle che si aprono quotidianamente nel nostro sistema sanitario pubblico».

«Già prima dell'inizio della pandemia da covid - 19 si registravano carenze massive di personale determinate dal blocco totale dellle assunzioni perché in piano di rientro.

Da marzo 2019 quando è esplosa la prima ondata della pandemia, seppure c'era stata una deroga alle assunzioni nulla si era fatto per assumere in ruolo quelle figure professionali indispensabili per far funzionare meglio il sistema sanitario pubblico.

Si erano aperti diversi contenziosi tra struttura Commissariale, Presidenza della Regione ed Asrem che di fatto hanno rallentato il progetto di individuazione e realizzazione dell'ospedale covid dedicato a Larino e/o il compleramento della struttura adiecente all'ospedale A.Cardarelli.

Oggi a distanza di diciotto mesi dall'inizio della pandemia ed in prossimità di una ulteriore ondata lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti:

1)moduli ingombranti inutilizzati davanti ai tre ospedali maggiori;

2) l' ospedale Cardarelli rimane ospedale covid dedicato con percorsi promiscui e con meno medici specialisti in servizio;

3) le sale operatorie sono utilizzate a ranghi ridotti per mancanza di medici anestesisti;

4) i pronto soccorso degli ospedali maggiori rimangono sotto pressione.

In quello dell'ospedale Cardarelli i pazienti sostano sulle barelle anche oltre cento ore in attesa di un posto libero in reparto per il ricovero;

5) sempre più frequentemente le postazioni territoriali del 118 operano senza il medico e senza alcun protocollo operativo per facilitare il lavoro degli infermieri, in veritàmolto preparati ad affrontare le emergenze;

6) la rianimazione dell'ospedale A.Cardarelli è stata divisa in due parti per ospitare pazienti covid e non covid.

Assurdo perché i moduli all'esterno degli ospedali, costati circa quattro milioni di euro, erano stati collocati per ospitare I pazienti covid.

Non sono operativi per carenza di personale però qualcuno ha pensato di risolvere il problema dividendo la rianimazione in due parti e lo stesso personale dovrebbe assistere sia i pazienti covid che quelli non covid ... senza pensare minimamente al rischio della riaccensione di nuovi focolai.

7) l'adeguamento economico dell'ultimo contratto di lavoro è stato raggiunto solo in parte;

8) in Asrem non è garantita né la mensa aziendale, né il buono sostitutivo del pasto non consumato, in altre enti della stessa regione questo diritto è garantito;

9) Intanto i concorsi per nominare diversi primario sono stati rinviati a data da destinarsi perché i termini di presentazione delle domande di ammissione sono state riaperte».