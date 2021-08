Movida estiva e ordinanze, fissato l'incontro tra commercianti e amministrazione

TERMOLI. Ordinanza sulla movida, «la risposta del primo cittadino è finalmente arrivata - affermano i consiglieri comunali dem Manuela Vigilante e Oscar Scurti - il nostro appello, che abbiamo dovuto affidare alla stampa, di poter ottenere un incontro con il Sindaco insieme ad alcuni commercianti, ha sortito l’effetto che speravamo. In serata la segreteria del Sindaco ci ha contattato per fissare l'incontro richiesto con l’assessore Mottola, delegato dal sindaco, che è assente in questi giorni. Siamo soddisfatti ma lo saremmo stati ancora di più se avessimo ricevuto una risposta quindici giorni fa, quando l’abbiamo richiesto».