Canali e strade a Rio Vivo-Marinelle, il Comune diffida il Consorzio di Bonifica

TERMOLI. Rio Vivo-Marinelle, quartiere al centro dell'estate termolese. Dal Comune di Termoli è partita anche una diffida al Consorzio di Bonifica, dopo l’emergenza incendi del primo agosto, prim’ancora che domenica scorsa si verificasse qualche altro episodio.

Una diffida inviata anche alla prefettura e di cui sono stati messi a conoscenza gli stessi residenti, che non ne possono più di trascorrere estati col fiato sospeso per gli incendi e per le alluvioni in stagioni piovose. «Con la presente si porta a conoscenza che pervengono numerose le segnalazioni di condizioni di pericolo riscontrate in vari punti delle strade consortili che si estendono nell’area di Rio Vivo-Marinelle ed in particolare in corrispondenza dei manufatti di scavalco dei canali di bonifica, ove l’assenza di dispositivi di contenimento laterali quali barriere parapedonali e/o paracarri, determina il rischio di fuoriuscita accidentale dei veicoli in transito oltre al pericolo di caduta dei pedoni nei sottostanti corsi d’acqua consortili.

Per quanto sopra esposto, nel rimarcare che gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di detto ed articolato reticolo viario consortile non rientra tra le competenze del Comune di Termoli, si invita codesto Consorzio ad intervenire con sollecitudine al fine di eliminare le suddette criticità. Al signor Sindaco che legge per conoscenza, ci si riserva di trasmettere un’apposita e dettagliata relazione sulla questione, per consentire l’eventuale adozione di provvedimenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità».