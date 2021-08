TERMOLI. Una serata in riva al mare, con un venticello ameno e fresco, che ha incantato la serata termolese.



Proprio ieri sera, al lido balneare Panfilo si è tenuto il pre festival di Alta Marea, dedicato alla letteratura. In attesa del 13 e 14 agosto, quando ci sarà a largo Tornola, nel borgo antico, il festival del cinema e dell’arte. Prima edizione assoluta di questo evento innovativo, che vuole portare lustro e cultura nella nostra città costiera.



Grande adesione per questa serata letteraria, tanto che le prime file del lido balneare si sono riempite di ospiti, che hanno seguito con attenzione l’intera serata.



Dapprima la presentazione del libro di Marika Lucciola, “Being Janis”. L’autrice ci ha fatto viaggiare tra le righe del suo lavoro, spiegando nel dettaglio la vita della grande rockstar Janis Joplin e anche i suoi demoni interiori e le scelte di vita che caratterizzarono la sua esistenza.



Successivamente la presentazione del libro di Francesco Vitale, “Ciak in Molise”. L’autore ha spiegato nel dettaglio, l’importanza della nostra regione e quanto questa possa prestarsi in futuro -perché in possesso di tutte le qualità- ad essere una nuova terra ospitante della celluloide. Vitale ha anche ricordato i vari film girati in Molise negli anni passati, che hanno visto attori famosi come Totó, Fernandel e Claudia Cardinale, per citarne alcuni, solcare il nostro territorio.



La serata di presentazione è stata condotta dalla scrittrice Dalila Catenaro.



In conclusione della serata il regista Antonio De Gregorio e Mattia Marano hanno proiettato il loro cortometraggio “Ritorno a casa”. La serata si è conclusa tra applausi e sorrisi dei numerosi presenti all’evento.



Attendiamo con ansia le serate del 13 e 14 agosto, dove i cortometraggi saranno i protagonisti indiscussi di questa prima edizione del Festival del cinema e dell’arte, dal titolo che richiama la bellezza della vita: “Altamarea”.