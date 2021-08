Porto di Termoli, Governo impegnato a rilanciare lo scalo con 30 milioni di euro

TERMOLI. Dopo Regione e Comune (lo farà anche la Provincia), del futuro del porto di Termoli si è occupata anche la Conferenza unificata del 4 agosto scorso, che ha visto la Conferenza delle Regioni chiedere uno specifico impegno, quantificato in 30 milioni di euro, per il rilancio dell’infrastruttura marittima principe del Molise. Ricordiamo come al di là di quello che fu il progetto approvato del nuovo Prp, il piano regolatore portuale, e l’inserimento degli investimenti nel Cis sottoscritto dal Governo Conte in prefettura nel 2019, la partita ora è legata alla Zes Adriatica, con la proposta di inserimento nell’Autorità portuale del Mare Adriatico Meridionale di Bari.

Lo scorso 4 agosto, semaforo verde alla Conferenza Unificata sul decreto del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, di riparto delle risorse di cui al “fondo per le infrastrutture portuali”- La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha però espresso l'intesa presentando alcune richieste al Governo con un documento inviato per via telematica, tra le cui richieste: «finanziare in via prioritaria, a valere sulla prima fonte di finanziamento utile, come indicato nelle premesse dello schema di decreto di riparto del Fondo infrastrutture 2021: gli interventi dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, in particolare l’opera denominata “Interventi di potenziamento ed ampliamento del porto di Ortona. 1^ stralcio in attuazione al P.R.P. portuale”, fino a 30 milioni e a condizione che il progetto sia presentato entro il 31 ottobre 2021; gli interventi dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, in particolare il progetto presentato dalla Regione Molise, relativo al porto di Termoli, per l’importo fino a 30 milioni e una volta conclusa l’integrazione nella citata Autorità entro il 31 ottobre 2021. Infine, si chiede al Governo l’impregno a definire con la Regione Molise, qualora entro il 31/10/2021 non si sia ancora perfezionato il procedimento di inserimento del Porto di Termoli nell'A.d.S.P. del Mare Adriatico Meridionale, le modalità di finanziamento del progetto, nel limite massimo di 30 milioni, corredato del parere della Adsp del Mare adriatico Meridionale sulla compatibilità dello stesso con la pianificazione strategica dell’Autorità.

La Conferenza Unificata del 4 agosto - si legge in una nota del ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili - ha approvato due schemi di decreto che contengono il programma degli interventi infrastrutturali dei porti e la relativa ripartizione delle risorse.

Previsti nel Pnrr (Fondo Complementare), si tratta di un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro dal 2021 al 2026 di cui alle regioni del Sud viene destinato il 43%. Nel dettaglio, il pacchetto di risorse è così ripartito: gli interventi per lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici ammontano a 1,47 miliardi, quelli per l’aumento selettivo della capacità portuale sono pari a 390 milioni, quelli per l’ultimo/penultimo miglio ferroviario o stradale ammontano a 250 milioni, gli interventi per l’ammodernamento energetico a 50 milioni. Particolarmente importanti per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la sostenibilità ambientale sono i progetti per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) per i quali è previsto uno stanziamento di 700 milioni. A queste ripartizioni si aggiungono 112 milioni a valere sul Fondo Investimenti per interventi inseriti nell’allegato 3 del DM 13 agosto 2020 n.353 per i quali lo scorso anno non erano disponibili risorse e che sono state recuperate nel bilancio del Ministero.