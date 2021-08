TERMOLI. Grosso spavento nella serata di oggi, intorno alle 19.40, per il temporale che si è abbattuto sulla costa termolese. Pioggia battente e soprattutto lampi e tuoni, con fulmini che si sono abbattuti sul litorale Sud nella zona di Rio Vivo. Repentina la corsa al rientro a casa da chi stava in giro, anche se sulla spiaggia, complice l'ora e il vento che era già alzato, non c'erano più molti bagnanti.