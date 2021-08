Las Vegas e il fascino del proibito

Non serve essere stati a Las Vegas per sapere cosa si racconta al riguardo. Non per niente gli americani l’hanno rinominata Sin City, ovvero la città del peccato. Infatti è cosa vista e rivista (pensate al film “Una notte da leoni”) che in questo luogo accadano cose assurde che nella vita di tutti i giorni nessuno penserebbe mai di fare.

Sarà per l’atmosfera da favola, per tutte le luci colorate che brillano nella notte desertica, per la musica a tutto volume o per gli spettacoli incredibili proposti in ogni Hotel, ma è davvero giusto dire che ciò che accade a Vegas, resta a Vegas… per il bene di tutti.

Le mille (o quasi) sorprendenti curiosità su Vegas

● Non sarà di certo una grande sorpresa scoprire che Las Vegas è la città più luminosa al mondo. Infatti conta ben 15.000 km di luci che la rendono visibile addirittura dallo spazio!

● Gli Hotel in questa città sono parte integrante del suo fascino, infatti oltre alle forme bizzarre e che si ispirano all’antico Egitto come ai film DIsney, questa città conta anche 15 dei 25 hotel più grandi al mondo. Si possono trovare anche ad-hoc Boutique hotel .

● Proprio parlando di hotel stravaganti, il Luxor non può passare inosservato. Pensate che la Sfinge costruita a LAs Vegas è addirittura più grande dell’originale!

● Chi non ha mai visto in un film il classico matrimonio a Las Vegas celebrato dall’Elvis del momento? Beh, sappiate che in città si celebrano circa 320 matrimoni al giorno… wow!

● Avete presente le ruote panoramiche dei nostri parchi giochi? Bene, ora dimenticatele, perché a Vegas c’è la ruota panoramica più alta al mondo. Con i suoi 170 metri, entra automaticamente nel guinnes, pensate che ognuna delle sue cabine può ospitare fino a 40 persone.

Spettacoli per tutte le età

Nonostante non sia vista esattamente come una meta per famiglie, Vegas oltre ai casinò offre tantissime altre attrazioni per grandi e piccini.

Non possiamo di certo dimenticare le centinaia di concerti che si svolgono ogni anno proprio in città con artisti come i Backstreet Boys o, restando in tema musicale, le affascinanti fontane danzanti dell’hotel Bellagio.

C’è la spettacolare riproduzione di Venezia, con tanto di canali e gondole su cui fare un giretto sotto un cielo quasi reale che vi permetterà di fare un salto a casa mentre siete dall’altra parte del mondo.

Avete voglia di un brivido? Le montagne russe a ridosso dell’hotel e casinò New York-New York sono proprio quello che fa per voi e, se ancora non vi basta, potete andare al Formun Shops del Caesars Palace per gustarvi l’imperdibile free show che vi permetterà di assistere dal vivo alla caduta di Atlantide!

Non dimenticate inoltre che l’accesso ai piani comuni degli hotel è libero e quindi, accessibile anche a chi non è cliente. Alcuni addirittura sono collegati tra loro per evitarvi di dover uscire su strada e poi rientrare… da sogno!

Queste sono solo alcune delle bellezze stratosferiche che potrete trovare in una città capace di regalarvi qualsiasi cosa siate in grado di sognare.