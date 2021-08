GUGLIONESI. Quell'uomo con il borsello a tracolla, con quel passo spedito ora non c’è più e mai come in questi giorni la mancanza si fa sentire. Il vuoto. Il vuoto che lascia una persona cara non può essere colmata. Ma Tonino deve essere ricordato. È così è stato. Nei giorni della sua festa, la sua adorata festa, quella da lui fortemente voluta e costruita. Anno dopo anno, giorno dopo giorno.

E sabato 7 agosto la sua presenza l'abbiamo sentita tutti. Indistintamente. Grandi e piccoli. Paesani e turisti.

Nei suoi giochi a lui dedicati e intitolati la sua presenza è stata costante. E a ricordarlo ci ha pensato sia la presidente del Consiglio comunale di Guglionesi, nonché sua nuora, Barbara Morena e anche il presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone.

«E’ bello rivedere la piazza di Guglionesi animata dai ragazzi- ha dichiarato Salvatore Micone - dopo il brutto periodo trascorso questo è segnale di speranza nel voler ripartire, è un segnale di ripartenza e positività. Sono venuto qui con piacere ma rispetto all’ultima volta manca la presenza importante del compianto Tonino. Un ricordo incredibile ho di lui che ha dato tanto a questo paese e a questa comunità. Si è prodigato tanto per questa comunità con passione e amore».

Il palio di San Nicola grazie alla tenacia, alla passione di Tonino rientra nelle eccellenze della regione Molise, «è un orgoglio per la nostra regione e Tonino è stato capace di dare il giusto valore a questa manifestazione. Mancherà tanto, ne sono sicuro».

Anche Barbara Morena ha voluto ricordare Tonino con queste semplici parole «la mancanza di Tonino, al quale sono anche legata familiarmente, si sente. Quando arrivavano i giorni della festa lui voleva che tutto fosse come la tradizione vuole, come la nostra storia dice. La festività di San Nicola racconta una parte di storia della comunità Guglionesana e lo racconta attraverso il Palio, antica trazione rivisitata appunto da Tonino e trasmessa alle generazioni. I sacrifici e le scelte che quest'anno l'Associazione ha dovuto fare, a causa della pandemia, sono stati enormi ma con la stessa grinta che Tonino avrebbe avuto sono riusciti a riportare quella parte di tradizione che ha visto protagonisti i giochi medioevali. Il Palio è cultura, la cultura di questa comunità e merita le giuste attenzioni e i dovuti riconoscimenti anche economici, che mancano e per questo me ne farò promotrice affinché il lavoro che ha visto Tonino impegnato per una vita non vada perso».

I giochi hanno visto protagonisti 4 squadre sfidarsi, e la gara è stata vinta dalla squadra rossa che è stata premiata dal presidente Micone che, è stato accolto con un lungo applauso.

Tonino sarebbe stato orgoglioso di tutto questo ma mai con le mani in mano perché sarebbe ripartito subito per mettere a punto la prossima edizione. E noi, lo faremo per lui.