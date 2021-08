Cura dei capelli: quali soluzioni adottare in caso di secchezza?

I capelli vanno curati con la medesima attenzione che si riserva alla pelle, perché anch'essi possono andare soggetti a squilibri che li possono rendere più grassi o più secchi. Una chioma può risentire di diversi fattori, non ultima una situazione fisica particolare (ormonale o genetica che sia) che si ripercuote sul cuoio capelluto, magari diminuendo drasticamente la naturale produzione di sebo. A questo proposito, può essere utile guardare alle efficaci soluzioni per i capelli secchi come, ad esempio, l’utilizzo di sostanze naturali e di prodotti appositi pensati per ripristinarne la lucentezza e la setosità.

Le cause e i rimedi naturali

Oltre a questioni meramente fisiche, i capelli secchi possono essere il risultato di un'intensa e prolungata esposizione al sole, che li sfibra così come può fare anche il calore eccessivo di un phon. In tal senso, se si tende ad avere secchezza della chioma occorre limitare il più possibile trattamenti troppo stressanti, incluse permanenti e uso della piastra, magari coadiuvandoli con applicazioni di prodotti dedicati che controbilancino la perdita di nutrienti e idratazione.

Così come le unghie, poi, i capelli sono costituiti da cheratina che rappresenta il rivestimento più esterno: se questo si sfalda, automaticamente lo stesso capello subirà un danneggiamento. Ciò può avvenire anche se viene a contatto con sostanze aggressive come cloro (presente nelle piscine), tinte particolarmente forti o prodotti con componenti non propriamente delicati. In tal caso, la soluzione sarebbe diradare i lavaggi che comunque, se frequenti, intaccano a loro volta questa sorta di barriera naturale.

Come si accennava, l'idratazione può fare molto per i capelli secchi tanto quanto farebbe per la pelle, quindi alimentarsi con frutta fresca e verdure in quantità adeguate può essere di reale supporto a una capigliatura stressata, così come la buona abitudine di legarla nel momento in cui si fa attività fisica o ripararla il più possibile con cuffie e cappelli se si è al mare o sotto al sole.

Uno dei rimedi naturali spesso impiegati, infine, è quello di usare il classico olio di oliva che si tiene in dispensa per ammorbidirli prima del risciacquo, lasciandolo in posa almeno per qualche ora.

I migliori prodotti per i capelli secchi

I capelli secchi sono spesso soggetti anche a forfora e doppie punte, il che potrebbe renderli crespi, difficili da pettinare e dall'aspetto spento, oltre a sfibrarli con conseguente rischio di caduta. Shampoo, balsami e maschere dovrebbero sempre adeguarsi proprio al tipo di problematica e di capello e, soprattutto, contenere quanti più elementi naturali possibili. Oli come quello di cocco, di jojoba, di mandorla sono tra i più impiegati per ammorbidire la chioma secca e sono tra gli ingredienti complementari assieme a estratti come il burro di karitè. Alle volte, l'INCI di questi prodotti viene completato da glicerina ed essenze floreali.

Alcuni shampoo hanno il balsamo già inserito nella loro formulazione, così da non obbligare a un doppio lavaggio ma, se si usano delle maschere, esse andranno applicate sui capelli già puliti e umidi e lasciate in posa per alcuni minuti prima del risciacquo. Occorre ricordare, però, che un uso troppo intensivo di elementi grassi potrebbe gradualmente portare i capelli a presentare persino il problema opposto, quindi bastano al massimo un paio di lavaggi a settimana. In alternativa, specie se la cute tende ad essere grassa ma le lunghezze sono secche, si può optare per un gel che risulta meno aggressivo come quello di semi di lino, naturalmente delicati e idratanti e anche estremamente nutrienti ma senza ungere.