TERMOLI. Ospite davvero speciale per la quinta puntata della rubrica stagionale “L’estate addosso”: suor Elvira Tutolo.

Come ogni estate non manca mai di tornare nella sua amata Termoli, ricordiamo che è stata anche insignita con una onorificenza dal Capo dello Stato, per il suo impegno e la sua missione a Berberati, nella Repubblica Centrafricana.

Una vita spesa per il prossimo, per proteggere aiutare e curare i più indifesi, i bambini che laggiù non hanno nulla o quasi e vivono costantemente nella paura e nel terrore, vengono reclutati in tenerissima età da bande di banditi rivoltosi che ammazzano, violentano e fanno nefandezze di ogni genere.

Lei nella sua missione assieme ai suoi collaboratori, ha spesso rischiato la sua vita, ma è sempre riuscita a cavarsela con carattere e caparbietà, spesso anche dissuadendo i violenti, come quella volta che mollò un gran ceffone a un capo dei ribelli che voleva rapire alcuni bambini e lei riuscì con quello schiaffone a far recedere l'intento dei criminali.

Suor Elvira ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lei missionaria della congregazione di Santa Giovanna Antida Thouret.

Dopo aver svolto servizio in Italia per il recupero dei giovani dalle tossicodipendenze, da più di 25 anni è missionaria in Africa. Dal 2001 opera a Berberati (Repubblica Centrafricana) dove si dedica ai bambini e ragazzi di strada: orfani o allontanati dalle famiglie perché ritenuti portatori di maledizioni o ragazzi soldati salvati dalla schiavitù delle bande armate. In particolare, Suor Elvira, attraverso la sua Ong Kizito, ha avviato un centro culturale per insegnare a questi bambini a leggere e scrivere e parallelamente ha iniziato un progetto di formazione umana e spirituale ad alcune giovani coppie affinché possano accogliere nella loro famiglia uno o due di questi ragazzi. Dal 2017 è residente nella Repubblica Centrafricana.