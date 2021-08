CAMPOMARINO. Tribuna social per eccellenza su Facebook della comunità di Campomarino, il gruppo “Sei di Campomarino se…”, amministrato dai fratelli Gianfranco e Massimiliano Ciavarella, ora diventa anche sprone per raccogliere fondi destinati a rimboschire la magnifica pineta devastata dal rogo del primo agosto.

«Come è noto a tutti e come abbiamo visto con i nostri occhi, Campomarino in questi ultimi giorni ha subìto un duro colpo, un colpo inferto proprio nel polmone verde della comunità, la nostra Pineta – riferisce Gianfranco Giavarella, alias Genco - cosa fare, ci siamo detti e ridetti con mio fratello Max, abbiamo in mano un potente mezzo social, perché non organizzare qualcosa per aiutare in qualche modo una piccola rinascita? Un modo per cercar di coinvolgere più persone per un fine nobile e solidale. Un modo da condividere con tutti, dove da una piccola goccia può formarsi un mare fatto di rinascita, amore e rispetto per la natura».

Per questo, sabato mattina, 14 agosto, “Sei di Campomarino se” organizza: «L’alba di Campomarino», sulle note delle musiche di Ennio Morricone eseguite dal flauto della maestra Anna Sorressa (il sorgere del sole è previsto alle 6:04, presentarsi un po’ prima).

Ritrovo previsto al lido Conchiglia Azzurra e in questa occasione si raccoglieranno i fondi per piantare nuovi alberi in pineta. Tutto il ricavato verrà consegnato al presidente dell’associazione Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese.

«Essendo in spiaggia (sul bagnasciuga) il distanziamento è garantito, chiediamo comunque a tutti di rispettare le ormai note norme in vigore in tema di misure preventive anti-Covid.

Sarà uno spettacolo garantito e quindi portatevi: asciugamano, macchina fotografica, telefonini e l’immancabile mascherina. Non mancate», l’invito di Genco e Max.