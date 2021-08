TERMOLI. Il temporale a Rio Vivo e il fulmine caduto sulla costa immortalati da un amico di Termolionline, Agostino Senese.

Questi fenomeni meteo in dialetto termolese si chiamano "Matizje".

Una delle saette che hanno squarciato il cielo termolese è caduta in mare nello specchio d’acqua di Rio Vivo, molto vicino alle abitazioni. Per fortuna è andata bene e non ci sono state conseguenze, come abbiamo anche riferito ieri sera.

Ecco l’attimo fuggente mentre il fulmine scaricava la sua potenza sul litorale Sud.

Lo spettacolo della natura.