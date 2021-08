TERMOLI. Stasera una notte magica ci attende, l’annuale pioggia di meteore Perseidi sarà la protagonista dei nostri cieli. Le Perseidi, sono note come “stelle cadenti”, o “lacrime di San Lorenzo”, ma in realtà sono uno sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole.

Infatti, quando il nostro pianeta attraversa questa scia di polvere, minuscole particelle di cometa entrano nell'atmosfera terrestre e bruciano, producendo brillanti strisce di luce nei nostri cieli: le meteore delle Perseidi, il cui corpo è la cometa Swift-Tuttle.

Ci saranno complessivamente due picchi, il primo è atteso per questa sera tra le 21 e le 24, mentre il secondo è previsto nella tarda nottata di domani, tra le 3 e le 4, del 13 agosto.

Ma dove andare per non perdersi lo spettacolo? I luoghi migliori sono quelli dove non ci sono luci artificiali che rischiarano il cielo.

Vogliamo concludere con una citazione di Stephen Littleword: "Le stelle cadenti ci ricordano ogni anno che c’è sempre qualcosa in cui sperare, c’è sempre qualcosa da desiderare. Ama, sogna, desidera e le stelle faranno da contorno alla tua luce".