Salgono a 7 i ricoverati in Molise, dieci i guariti: su 334 tamponi ci sono 17 contagi

CAMPOBASSO. Nel bollettino Asrem di oggi salgono a sette i ricoverati, di cui 6 in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva, con un paziente di San Martino in Pensilis. Nel report epidemiologico ci sono 17 contagi e 10 guariti, su 334 tamponi.

Nessun decesso, così come nessun trasferimento o dimissione.

Tornano a salire i casi attualmente positivi in regione, dai 157 di ieri ai 164 di oggi.

I contagi: Bojano 1, Busso 2, Campobasso 2, Frosolone 1, Isernia 1, Pozzilli 1, Sant'Elia a Pianisi 2, Scapoli 1, Sesto Campano 2, Spinete 1, Ururi 2, Venafro 1.

I guariti: Termoli 1, Campobasso 1, Guglionesi 2, Carpinone 1, Isernia 2, San Giovanni in Galdo 1, Venafro 2.

Fermi a 492 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

Sono 2.147 i soggetti in isolamento.