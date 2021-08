“Movida” molisana: dormire o fare casino? Programmare per conciliare gli interessi

MOLISE. D’estate, sino alle 22 di ogni sera, le strade dei Paesi molisani sono semideserte. Passano appena pochi minuti, e la scena muta con il trascorrere delle ore perché cominciano a frequentare la ‘main street’ giovani che parlano, bevono, entrano ed escono dai locali pubblici di somministrazione, ingurgitando birra, vini e ‘spritz’. Danno vita alla ‘movida’ povera della 20^ regione, animata da chi rientra in sede, seppure non manchino genitori (con l’animo di Peter Pan) in vena di vivere le ore serotìne diversamente. Ma vi sono cittadini che ‘lottano’ contro la ‘movida’ ed Esecutivi comunali che provano ad ammorbidire i toni perché, mentre i giovani si riversano per le strade, gli abitanti più in là con gli anni protestano per il caos che se ne genera e la Politica (stretta nel mezzo) rimane necessitata a correre ai ripari. Ma cosa fare, si domandano tanti assessori. Mettere la museruola al passeggio, per placare la rabbia dei residenti della terza età, oppure tirare avanti con il solito (inutile) bilancino del buon senso? I più giovani non hanno dubbi:”Con tutti i problemi dei nostri paesi, sarebbe ingiusto pensare solo a chi, magari una volta all’anno, fa casino un po’ troppo”. Ad altri un’opinione del genere pare non tenga in conto alcuno le esigenze ‘avversarie’. Giusto, perciò, vedere a quali livello giungano le ‘movide’ degli altri.

In molti centri del Nord e del Centro sono gli stessi commercianti ad attivarsi, siglando convenzioni con società private di vigilanza. Così i gestori hanno potuto ovviare alle lamentele dei residenti. A Milano è intervenuto il Comune: niente bicchieri di vetro né lattine nelle zone ‘calde’ mentre in altri siti cittadini sostano pattuglie della Polizia locale. A Roma l’estate rimane l’emergenza di sempre; cosicché, dal Palazzo, hanno provato ad inventare … una patente a punti per le discoteche ed un bollino che assicuri il divertimento. Il tutto grazie ad un protocollo d’intesa con la Confesercenti. In Molise, invece, i Sindaci si preoccupano ben poco di conciliare interessi tanto contrapposti. E così si apprende di primi cittadini che, confondendo il suolo pubblico con la proprietà privata, sono larghi nel concedere spazi ad associazioni sedicenti culturali per organizzare feste, consentendo che titolari di bar – con i loro ‘dehors’ - abbiano a comportarsi, ben lontani da ogni ‘savoir faire’, organizzando eventi qualificati musicali (ad alto volume) utili solo a somministrare alcoolici a pagamento; altri che incentivano esibizioni di motociclette corredate dagli immaginabili inni al rumore. In buona sostanza, nei comuni molisani, sono tanti gli amministratori che non si pongono il problema di una programmazione di eventi rispettosa degli interessi di chi vuole divertirsi e di chi aspira a proteggere i padiglioni auricolari.

Ma, così facendo, la distratta Autorità comunale scorda che vigono norme di contenimento del rumore, regole (cogenti!) che proibiscono la vendita di alcolici su di una pubblica strada e che vietano occupazioni di suolo pubblico nelle intersezioni stradali od all’interno delle strisce di parcheggio. In buona sostanza, non sarebbe cosa giusta mettere la museruola alla ‘movida’, ma ricorrere al buon senso è d’obbligo; meglio ancora programmare, per tempo, i calendari estivi, valutando i pro ed i contra delle manifestazioni che s’intende porre in essere. La ‘movida’ a due facce, praticata in Molise, non può essere un’abitudine praticata perché – soprattutto in estate – certe regole devono essere più stringenti dal momento che, mentre i ‘decibel’ della musica lievitano, si abbassa il numero delle ore di sonno dei residenti meno giovani che, in primo luogo, intendono dormire.

Claudio de Luca