PETACCIATO. Botta e risposta social sulla presunta evasione Tari a Petacciato. A lanciare il j’accuse è Giuliana Ferrara, consigliere di minoranza. «A Petacciato ci sono persone educatissime e rispettose delle regole, ma alcune vivono sulle spalle degli altri e non mi meraviglia che abbiamo 'usi' che mortificano tutto il paese. A Petacciato paga la Tari solo una percentuale bassissima degli aventi diritto, il resto non paga. Questo fantastico servizio, addirittura del porta a porta, viene evaso da tantissimi, vi dico che chi paga, paga per sei utenze, offre il servizio per tutti.

Va bene l'indigenza, l'impossibilità di pagare, la pandemia, ma il dato è cronico». Replica fulminea del sindaco Roberto Di Pardo. «Mi hanno fatto notare che un consigliere comunale scrive su Facebook che a Petacciato l'84% dei contribuenti non paga la Tari. Secondo la consigliera, solo 1 cittadino su 6 paga il tributo. Ed a ricordare bene, tale affermazione era stata fatta dalla stessa consigliera durante l'ultimo consiglio comunale, in occasione dell'approvazione del rendiconto. Solo che la panzana mi sembrava talmente grande che ho pensato ad una svista o ad un lapsus. In realtà, dopo aver letto la percentuale, stavolta messa nero su bianco, trovo necessario esporre dati corretti. E tutto ciò ad onore del vero, ma soprattutto ad onore dei petacciatesi che pagano il dovuto.

La stragrande maggioranza, come potete constatare. Una precisazione corre d'obbligo riguardo a quel 20% che non paga il tributo alle scadenze. Sembrerà tanto, ma è una percentuale direi quasi fisiologica, composta in parte da ritardatari, che il tributo lo pagano negli anni successivi, quando arriva la notifica di accertamento, e magari usufruendo delle rateizzazioni. C'è poi lo zoccolo duro di chi non paga e non pagherà, o perché davvero indigente o perché davvero evasore».