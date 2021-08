Sanificazione a Montenero e nella zona della Costa Verde

MONTENERO DI BISACCIA. "Nella giornata di ieri - si legge nella pagina Facebook di Simona Contucci - è stata eseguita l’igienizzazione nel centro storico di Montenero di Bisaccia, mentre nel pomeriggio sono state effettuate le stesse operazioni nel lato sud della Marina di Montenero. In paese siamo riusciti a far svolgere le operazioni anche in alcuni vicoli inizialmente non previsti nel piano originario, garantendo la pulizia in un’area più ampia. Trattandosi di operazioni straordinarie e non ripetibili a breve scadenza, raccomandiamo comportamenti corretti, specie da parte dei residenti possessori di animali domestici, invitando ad esempio a raccogliere sempre i bisogni dei propri cani al fine di preservare il decoro dei luoghi e l’igiene pubblica. Grazie a tutti coloro che hanno avuto pazienza nel sopportare qualche ora di disagio: l’intento, come sapete - connclude il sindaco - è stato quello di migliorare la vivibilità dei luoghi frequentati da residenti e turisti".

"Dopo la pulizia del centro storico di Montenero, nel pomeriggio - afferma il consigliere con delega all'ambiente Fiorenza Del Borrello - è stata eseguita l'igienizzazione delle principali strade della nostra Marina con particolare attenzione all'isola ecologica ed ai servizi igienici situati nel Piazzale della Guardia Costiera. L'operazione di igienizzazione profonda è stata da noi tutti voluta per dare ai cittadini ed ai turisti una maggiore sicurezza e pulizia nei luoghi più frequentati, a volte -ahimè- anche in maniera non appropriata. Infatti, nell'ultima settimana gli operatori ecologici hanno dovuto rimuovere mobili, materassi, televisori ed una grossa quantità di rifiuti indifferenziati abbandonati in prossimità e nell'area adiacente l'eco punto. E' quindi bene rammentare che all'interno dell'isola è possibile conferire le diverse frazioni di rifiuti solidi urbani (organico-vetro-plastica- carta- secco residuo) e che rimane attivo il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti su prenotazione. La pulizia ed il decoro del nostro territorio dipende da tutti noi, residenti e non. La raccolta differenziata non può andare in vacanza".