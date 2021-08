TERMOLI. Il turismo è una risorsa del territorio, ma anche il rispetto dell’ambiente è importante e in questa estate 2021 non è che si stia brillando particolarmente per il rispetto delle norme sull’igiene urbana.

Innumerevoli gli interventi di pulizia, rimozione e bonifica da parte della Rieco Sud, anche in zone di competenza diversa da quella comunale, vedi porto e strade a scorrimento veloce, come la Tangenziale Nord, che è dell’Anas, dove hanno approfittato gli incivili di turno di una piazzola di sosta.

Buste di immondizia lasciate in serie, anzi in modo seriale… da chi ritiene di potersi disfare dei rifiuti fuori da ogni regola.

Significa appesantire senza dubbio il servizio che nella stagione turistica è comunque già a pieno regime e anche ‘sporcare’ l’esito della raccolta differenziata, visto che finisce tutto nel secco, in discarica.

Il messaggio di allarme che viene lanciato ormai da anni e che proprio in questa settimana è stato conclamato dal rapporto della specifica agenzia dell’Onu evidentemente da un orecchio entra e dall’altro esce, ammesso che entri, oltretutto.

Sperpero di risorse naturali e mancato rispetto del territorio sono un cocktail micidiale alla base dei cambiamenti climatici, poiché goccia dopo goccia influiscono sulle attività antropiche e quindi si riverberano nei meccanismi globali.

Ma cosa vuoi che importi tutto questo a chi fa turismo mordi e fuggi, magari anche in camper, altro filone che andrebbe regolamentato e vigilato, visto il proliferare degli ultimi tempi.

Così non si piò andare avanti, allora bene una stretta e le sanzioni adeguate, un invito che rivolgiamo anche a quegli enti che governano strade e non solo, affinché contribuiscano a stoppare questo genere di abbandoni.