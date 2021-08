TERMOLI. Agosto col sole splendente, anche troppo... tranne una serata di Matizje e allora il trend della stagione turistica, almeno quella balneare, sale di tono, dopo un luglio che ha un po' deluso le aspettative di inizio estate.

Impossibile trovare posto nel weekend di Ferragosto sulla costa termolese, o quasi. Strutture ricettive e lidi presi d'assalto nel fine settimana centrale dell'estate, con la festa che cade di domenica.

Già oggi, all'antivigilia, pienone sulle spiagge.

Per il presidente del Sib-Confcommercio, Domenico Venditti: «Finalmente, il mese di agosto sta rispondendo bene, c’è il sold-out nei weekend e anche infrasettimanalmente ci sono buone presenze. Siamo fiduciosi, visto che le condizioni meteo sono davvero ottimali (al di là dello scroscio temporalesco di mercoledì sera, ndr) e speriamo che tutto il mese segua questa piega, dopo un’ultima parte di luglio che poteva certamente andare meglio. Sicuramente a Ferragosto avremo il tutto esaurito sulla costa, unico aspetto spiacevole la mancanza del fuochi d’artificio e dell’Incendio del Castello per il secondo anno di fila a causa della pandemia. Siamo fiduciosi anche per quello che potrà avvenire dopo Ferragosto, l’estate andrà per il meglio».