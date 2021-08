Ospedale San Timoteo: via libera dall'Asrem alla nuova gestione del bar

TERMOLI. Ultimo sigillo da parte dell’Asrem sull’assegnazione della gestione del bar dell’ospedale San Timoteo, chiuso da tempo. Di recente molte le lamentele, specie col caldo di questa rovente stagione estiva, per l’assenza di punti di ristoro in viale San Francesco, complice anche la rimozione dei distributori automatici presenti negli spazi comuni.

Con delibera del direttore generale Oreste Florenzano, la n. 967, è stata formalizzata la presa d’atto dell’aggiudicazione di questo appalto.

Con determina dirigenziale della Regione Molise n. 2741 del 13/05/2021, notificata all’Asrem il 17/05/2021 prot. 60895, la Centrale Unica di Committenza Regionale ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento in concessione del servizio bar-posto di ristoro presso il P.O. di Termoli (Lotto n. 1) per la durata di otto anni in favore della ditta Maglione srl al canone annuo di euro 90.000.

Tuttavia, ci sono stati dei passaggi interni, a causa del contenzioso Asrem con la stessa società, dopo uno scambio documentale, si è disposto di procedere così alla definitiva aggiudicazione.

L’auspicio è ora che il bar riapra al più presto.