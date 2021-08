TERMOLI. L'assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che da oggi sono aperte le iscrizioni on line per il servizio mensa scolastica.

Per l'iscrizione è possibile raggiungere l'indirizzo https://termoli.ristonova.it/portale

I costi dei pasti sono i seguenti:

- 3,50 euro pasto per un solo figlio

- 3 euro per il secondo

- 2,50 euro dal terzo figlio in poi

Per le esenzioni, l'acquisto dei buoni pasto e tutte le altre informazioni si rimanda all'avviso in allegato e agli altri moduli da compilare per completare l'iscrizione