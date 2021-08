I bagnini andranno in sup: formati cento assistenti tra Molise e Abruzzo

TERMOLI. Assistenti bagnanti (una volta definiti bagnini) a scuola di sup (Stand-up paddle) per meglio adempiere alla loro missione. E’ quanto ha messo in campo la categoria, con la Compagnia del Mare di Pescara, che sta formando e ha formato oltre cento di loro, tra Abruzzo e Molise. Come riferisce il portale specializzato Mondobalneare.com, «I bagnini di salvataggio di Pescara saranno dotati di tavole da sup per le operazioni di salvamento in mare. Questo l’obiettivo del corso sul “sup rescue” che si è svolto nei giorni scorsi nel capoluogo abruzzese, promosso dalla Società nazionale di salvamento e dalla società Lifeguard – Compagnia del mare per evolvere le tecniche di salvamento acquatico. I nuovi mezzi consentono di raggiungere una persona in difficoltà con la metà del tempo rispetto al tradizionale moscone». «Le attuali postazioni di salvataggio saranno dotate di tavole da sup – spiega Christian Di Santo della Compagnia del mare – allo scopo di soccorrere persone in difficoltà in acqua, poiché questi mezzi hanno molteplici vantaggi rispetto ai tradizionali mosconi: nello specifico, in caso di recupero in mare i bagnini col sup impiegano circa la metà del tempo per raggiungere la persona da soccorrere». La Capitaneria di porto locale ha già consentito da tempo, attraverso le sue ordinanze balneari, di utilizzare i sup per il soccorso in mare, pertanto occorreva solo formare i bagnini di salvamento prima di dotarli dei nuovi mezzi. La Compagnia del mare a questo proposito ha già formato oltre cento soccorritori tra Abruzzo e Molise».