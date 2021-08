MONTECILFONE. Anche il Molise ha la sua (piccola) grotta di Lourdes. Non la sminuiamo, meglio precisare. E’ proprio il nome con cui padre Franco Pezzotta, da decenni parroco a Montecilfone, ha scelto di localizzare questo nuovo luogo di culto, inaugurato ieri alla presenza del vescovo Gianfranco de Luca, del sindaco Giorgio Manes, assieme agli amministratori locali, del presidente della Provincia Francesco Roberti e del Governatore Donato Toma.

Tanti i fedeli, giunti da tutto il basso Molise, per questo momento così atteso.

La Grotta, immersa in un'oasi di silenzio, in una cornice naturale di assoluta bellezza, circondata da un bosco di alberi secolari, a cui fa da cornice lo splendido paesaggio verso il mare e verso le colline circostanti, ben si presta a concretizzare l'invito di Gesù: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po', non solo per cercare Dio, ma anche per fraternizzare con gli altri attraverso varie attività di gruppo: preghiera personale e comunitaria, meditazione, celebrazione eucaristica, ascolto e dialogo, incontri formativi comunitari. La Piccola Lourdes offre a gruppi parrocchiali e scolastici, ad associazioni, a famiglie la possibilità di valorizzare il tempo libero per vari tipi di attività formative e ricreative; inoltre, un ottimo punto di partenza per escursioni in mountain bike, trekking tra i sentieri del bosco a contatto con la natura.

A cinquanta metri dalla Grotta e presente un'attrezzata area picnic con tavoli e panchine e numerosi servizi per i visitatori: area di parcheggio, bar, a ree di ristoro (per uno spuntino, per un pranzo al sacco, per una grigliata o una merenda), parco giochi, dog park; inoltre, un interessante "Museo dei Gessi" e una originale Via Crucis.

Un'opera artistica di 15 medaglioni realizzati dal prof. Nicolino Barbato, un percorso religioso che porta alla Grotta, interessante da visitare come credenti o turisti. Se hai bisogno di pace, se cerchi tranquillità e silenzio, vieni alla Grotta. Luogo mistico incastonato in una vera oasi della natura.

La Grotta sorge a circa un km da Montecilfone, ai margini del Bosco di Corundoli, ambiente naturale che conforta II corpo e lo spirito, dedicata a Maria Immacolata, Madre di Misericordia, grazie alla dedizione e all'amore del parroco Franco Pezzotta, e alla sola generosità del popolo di Montecilfone e dei benefattori vicini e lontani.

L'opera artistica e scultorea è stata progettata e diretta, a titolo gratuito, dall'architetto Gianni Cravero. In alto, a destra della Grotta, è stata intronizzata una statua della Madonna di Lourdes, in marmo bianco, opera dello Scultore Dino Felici di Carrara, donata da famiglia Nico Di Lazzaro (Perth—Australia).