Stanateli e stangateli: siamo stufi di questi incivili!

TERMOLI. Non c'è nulla da fare. Il livello di inciviltà manifestato da chi di fronte all'evidenza di un'isola ecologica chiusa proprio per evitare degrado impunemente reitera questo scempio è incommentabile. La nostra città merita rispetto, la comunità merita rispetto, i turisti, quelli che osservano con educazione le norme del comune vivere civile, meritano rispetto. Non possiamo più tollerare simili comportamenti, in un luogo di enorme passaggio e dinanzi alla stazione ferroviaria, c'è chi all'interno del perimetro ha lanciato buste, non solo depositate all'esterno e persino contenitori di plastica svuotati di olio, dobbiamo aggiungere di più?

Un invito alle Guardie ecologiche e alla Polizia municipale, stanateli e stangateli.