Nuova cartellonistica turistica al borgo antico

TERMOLI. Cartellonistica turistica di nuova generazione posizionata all'ingresso del borgo antico a Termoli. Sia in via Federico di Svevia che davanti alla Torretta Belvedere segnalano i tre siti di maggior interesse del paese vecchio. Sono stati allestiti al termine della ristrutturazione del Castello svevo. Segnalati lo stesso maniero Federiciano, la cattedrale del.1300 e la rejecell, il vicolo più stretto d'Europa. Decoro urbano e servizio al turista che troppo spesso lamentava lacune in questo senso.