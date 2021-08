TERMOLI. Sopralluogo di Ferragosto sul lungomare Nord di Termoli e abbiamo così potuto parlare con diversi turisti provenienti dal Nord, soprattutto, tanti da Torino e dalla Lombardia, ma anche italiani che vivono in Germania, romani e anche persone di Benevento. Insomma, l’Italia si muove e sceglie Termoli. In molti hanno legami di origine molisana, sia termolese che dell’entroterra, come Ripabottoni, Casacalenda e Isernia, tra coloro che abbiamo intervistato. Tutti, ma proprio tutti, si dicono soddisfatti dalle vacanze molisane, specie sulla spiaggia, dove distanziamento e servizi sono adeguati, non come avviene altrove. Insomma, ci si lamenta sempre, ma forse quello che la costa adriatica nostrana offre non è di second’ordine, tutt’altro e questo fa piacere.

C’è chi vorrebbe soltanto una maggiore attenzione al decoro urbano, la città non si presenta pulitissima, ma su questo ci stiamo battendo da sempre, occorrerebbe un combinato disposto di maggiore sensibilità, anche da parte della cittadinanza. Il Ferragosto è davvero sold-out, ovunque. Alcuni sono giunti nelle ultime ore e permarranno fino alla fine di agosto, insomma, si allunga anche il periodo classico delle vacanze, che dopo San Rocco, una volta, vedeva incrinare il numero delle presenze. Quasi tutti vogliono gettarsi alle spalle il Covid e le limitazioni, ma c’è attenzione alle norme introdotte il sei agosto e anche apprezzamento per la precisione con cui vengono fatte osservare.