CAMPOMARINO LIDO. Si è svegliata ricoperta di un tappeto di rifiuti, con tanto di carrelli sparsi in acqua e sulla battigia, la spiaggia di Campomarino Lido dopo i balordi festeggiamenti di Ferragosto. Cartacce lasciate in ogni angolo, bottiglie e perfino carrelli della spesa, usati probabilmente per il trasporto dei viveri, lasciati a marcire in acqua o sulla sabbia tra l’indifferenza di chi ha compiuto il gesto.

Un’inciviltà, nel senso più puro del termine, a cui immediatamente è stata messa una pezza ripulendo sabbia ed acqua dai rifiuti abbandonati. Questa mattina, lunedì 16 agosto, un trattore ha provveduto al recupero dei carrelli, normalmente utilizzati per la spesa all’interno dei supermercati, abbandonati su un tratto di spiaggia di Campomarino Lido.

Circa una decina i carrelli recuperati «dopo la calata dei barbari», scrivono sul gruppo ‘Campomarino lido Cb’ e svariate buste riempite dei rifiuti che capeggiavano sulla spiaggia. «Inciviltà pura» «vandalismo che andrebbe punito», commentano gli utenti sul gruppo, indignati dalle immagini di un paradiso tramutato in immondezzaio.