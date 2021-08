CBD e stress, ansia e depressione

Ora più che mai, prendere regolarmente una tintura di CBD potrebbe essere una gradita aggiunta alla tua routine quotidiana. Non so voi, ma io ho trovato gli ultimi mesi a volte stressanti. Il mondo è stato alle prese con una pandemia, molti genitori si destreggia tra il lavoro e l'istruzione a casa, il nostro paese è alle prese con una lunga enfasi su importanti questioni di uguaglianza, e le emozioni sono aumentate. E questo in cima allo stress quotidiano! Quindi, cosa ha a che fare tutto questo con l'assunzione di una tintura di CBD ogni giorno?

Come molti di voi sanno per esperienza diretta, molte persone provano ansia quando si sentono stressate. Per alcuni, le reazioni sono un po' lievi, come avere le farfalle nello stomaco o pensieri preoccupanti. Per altri, invece, i sintomi possono essere gravi e interrompere la capacità di una persona di funzionare nella vita quotidiana, come attacchi di panico e pensieri di paura che possono essere paralizzanti. Che siano lievi o gravi, i pensieri e i sentimenti ansiosi possono essere dirompenti e interrompere la capacità di una persona di essere la sua parte migliore. Gli studi hanno dimostrato che il CBD può essere efficace nel ridurre drasticamente i sentimenti ansiosi. Molte persone sperimentano un senso generale di calma quando assumono regolarmente il CBD. Un altro risultato comune dell'esposizione prolungata allo stress è la depressione. Non solo siamo tutti alle prese con più stress, ma lo facciamo in isolamento. Per molte persone, questo è stato particolarmente impegnativo per una serie di motivi.

Alcune persone hanno a malapena lasciato le loro case per paura di ammalarsi, molte persone vivono da sole, mentre altre hanno situazioni di vita malsane che sono state solo amplificate dall'isolamento. La linea di fondo è che la maggior parte di noi sta ottenendo solo una frazione del contatto umano di cui godevamo una volta e questo ha avuto il suo prezzo. Inoltre, molti di noi sono semplicemente sopraffatti dallo stato del mondo e dallo stato delle nostre vite, il che può lasciarci svuotati e depressi. La buona notizia è che è stato dimostrato che il CBD aiuta a mitigare la depressione e ad aumentare i sentimenti di benessere. Anche se aggiungere il CBD alla tua vita non farà sparire le cause alla radice, può aiutarti a far fronte e a sentirti meglio. La nostra tintura di CBD alla canapa è la formulazione perfetta per portare un po' di pace e positività nella nostra vita.

Combina il CBD con altri terpeni vegetali che lo rendono molto efficace nel ridurre i sentimenti ansiosi e le sensazioni di lieve depressione.