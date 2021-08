Sfiorati i 39 gradi a Termoli, ma il gran caldo africano ha i giorni contati

TERMOLI. Non c’è che dire, di questa rovente estate 2021 ci ricorderemo a lungo. Anche oggi sfiorati i 39 gradi a Termoli, con indice di calore oltre i 40, secondo la rilevazione meteo della stazione del Mosaico a Difesa Grande, 38,9 per l'esattezza alle 17.31.

Per fortuna, come riferiscono gli esperti di 3bmeteo.com «il fronte freddo ha già raggiunto l'arco alpino in avvio di settimana, dove sono in corso rovesci e temporali, e nei prossimi giorni riuscirà a smantellare l'anticiclone africano presente sull'Italia, fino a raggiungere le regioni meridionali entro mercoledì, ridimensionando così le temperature ed innescando anche una tesa ventilazione settentrionale. Poi tornerà ad insediarsi l'alta pressione, non più africana ma un classico anticiclone delle Azzorre. Vediamo nel dettaglio il tempo dei prossimi giorni:

MARTEDÌ ROVESCI E CALO TERMICO AL CENTRO ITALIA. Migliora al Nord salvo qualche residuo rovescio al mattino sull'Appennino Romagnolo, in attenuazione. Altrove avvio soleggiato salvo qualche rovescio sulla Toscana interna e addensamenti su Toscana interna, nord Sardegna, Lazio e alta Campania. Rovesci e qualche temporale nel pomeriggio su Marche, specie interne, Abruzzo, interne toscane e Reatino, in esaurimento da nord in serata. Resistono condizioni di tempo più stabile al Sud con caldo ancora piuttosto intenso e punte di 38°C su Materano, Crotonese e Sicilia orientale. Calano le temperature al al Nord ed anche al Centro e Sardegna, massime non oltre i 32°C al Nord, 34°C su Toscana interna ed est Sardegna».