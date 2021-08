La campana di Santa Caterina

TERMOLI. C’era una volta, nel lontano 1566, un piccolo borgo affacciato sul mare e abitato da semplici pescatori, il cui nome era Termele (oggi Termoli). Il curioso nome pare sia stato ispirato da un fatto naturale, poiché ai piedi di questo borghetto si trovavano delle sorgenti di acque termali, ritenute benefiche. All’epoca era usanza delle donne riempire ogni mattina all’alba delle anfore colme d’acqua calda, che sarebbero servite per i bisogni giornalieri della famiglia. In quest’isola felice, abitata per la maggior parte da famiglie, regnava una pace quotidiana, una gioia perpetua che colorava le giornate dei circa 1600 cittadini, che solevano ritrovarsi nella piazza del Duomo o sul piazzale detto “del carcere” per condividere la loro quotidianità nelle domeniche dopo la messa.

In una delle tante stradine del borgo c’era un’abitazione molto modesta, ubicata proprio sul mare, in cui viveva la famiglia Catenaro. La misera stanza principale era illuminata da una finestrella posta sopra il braciere; una luce fioca allungava le ombre degli oggetti nella triste dimora. La famiglia, ormai decimata rispetto al passato, sopravviveva nei due fratelli rimasti in vita, Domenico e Andrea, entrambi poco più che trentenni. I due lavoravano sin da bambini: il primo aveva deciso di seguire le orme di uno zio, andando a lavorare nella bottega di un fornaio, mentre il secondo aveva avuto la vocazione per la pesca di suo padre Basso, scomparso da anni dopo una vita trascorsa per mare. Andrea aveva ereditato dal papà la paranza con cui ogni notte usciva a pescare. Guai, però, ad avventurarsi per mare senza aver prima poggiato la mano sulla campana di Santa Caterina, posta all’ingresso del piccolo porto, che serviva come richiamo per gli altri pescatori nei giorni in cui la Bonaccia e il Maestrale colpivano la piccola Termele. Il buon Andrea era da sempre abituato, vuoi per superstizione, vuoi per abitudine, a poggiare la mano sulla campana e a farsi il segno della croce prima di uscire a pesca. Il rituale si ripeteva ogni notte, quasi per scongiurare i pericoli che l’oscuro mare celava. Non era degli stessi convenevoli suo fratello Domenico, maggiore di due anni, scettico ma anch’egli gran lavoratore. Domenico era un uomo senza fede, che non frequentava la Chiesa e che non dava importanza né alle feste comandate, come il Natale o la Santa Pasqua, né tantomeno al giorno del Signore, a discapito del nome che portava.

Il braciere della loro casa era ormai trascurato da tanti anni e le loro anfore spesso asciutte, poiché era la loro madre che si recava ai bagni termali per caricare l’acqua e premurarsi che in casa non mancasse mai, come era costume di tutte le donne. Essendo anch’ella passata a miglior vita, nessuno si occupava più della loro dimora; i cavzun che gli avvolgevano le gambe erano da rammendare poiché ormai lisi. Entrambi non avevano preso moglie ma, a parte questo e la voglia di lavorare, i due fratelli avevano poco altro in comune. Tra loro regnava sempre un silenzio assordante quelle poche e rare volte che si ritrovavano a casa.

Da qualche tempo tra i pescatori circolavano voci su incursioni e saccheggi che si stavano verificando lungo la costa Medio-Adriatica ad opera delle flotte turche guidate dal temuto condottiero Piyale Pasha, che ubbidiva agli ordini di Solimano il Magnifico. Questi, aveva designato un piano strategico, studiato nei minimi dettagli, per consegnare al suo sultano le isole Tremiti. All’inizio dell’estate del 1566 era stata attaccata persino la cittadella di Piscara, che fortunosamente resistette con grande eroismo. I termolesi cominciarono a preoccuparsi di una possibile incursione saracena, nonostante il borgo fosse una piccola fortezza e poco appetibile per un saccheggio. Tanti, infatti, erano i bambini e gli anziani, e per loro sarebbe stato difficile affrontare un evento così drammatico. Il Duca e il Vescovo s’incontrarono diverse volte in quei giorni per decidere e concordare una comune strategia difensiva.

Un giorno Andrea, ritrovatosi con il fratello Domenico dinanzi a un parvo piatto di scescille, confessò i suoi timori sulla possibilità di poter perdere tutto quel po’ che gli era rimasto dell’eredità della sua famiglia, tra cui la sua cara paranza. Domenico, con un gesto della mano, scacciò i pensieri e dopo aver buttato giù un sorso di vino, scherzosamente gli disse, con ironia, che avrebbe sfornato pagnotte anche per i turchi se avessero invaso Termele. Andrea trascorreva le nottate in barca ed appena nel buio della notte scorgeva un barlume sentiva palpitare il suo cuore. Con il passare dei giorni venne saccheggiata Francavilla e, nel luglio successivo, Ortona. Molti termolesi, tra cui donne, bambini e anziani, si trasferirono nella vicina Collenisio che, sorgendo su un’irta collina, sarebbe stata più difficile da espugnare. Nel borgo rimasero soltanto i giovani e gli uomini in grado di reggere le armi.

I Catenaro continuarono a vivere la loro quotidianità ma le preoccupazioni di Andrea erano tante. La notte del 2 agosto Andrea, poco prima di uscire di casa, guardò suo fratello che dormiva accanto al braciere spento e per la prima volta, osservandolo attentamente, dopo molto tempo si rese conto di tutto quello che aveva fatto per lui. Da quando i loro genitori erano morti, l’aveva accudito senza mai fargli mancare nulla.

Si era occupato, per quanto poteva, della loro umile casa e aveva lavorato giorno e notte per portare il pane a tavola. In quell’istante Andrea si rese conto che forse non aveva mai realmente compreso fino in fondo in quale gorgo la mancanza prematura dei loro genitori aveva fatto sprofondare nel dolore la sua anima. Quella sera d’estate, vedendolo indifeso, a torso nudo, dormire così serenamente, si rese conto dell’amore che provava per lui. Si ricordò, improvvisamente, di quando erano bambini e spensierati giocavano per le vie del borgo, richiamati solo dal profumo della crostata che la loro mamma preparava cantando le antiche nenie dei marinai. Si ricordò di quando stringeva i piccoli pugni e alzando gli occhi verso le nuvole, nei pomeriggi d’estate, quell’azzurro in cui si fondevano cielo e mare gli sfiorava il cuore, spingendolo a credere che quel meraviglioso tempo non sarebbe mai giunto al suo tramonto. Andrea avvertì il suo cuore battere forte e, d’un tratto, un brivido di paura lo pervase. Riconobbe quella stessa paura che aveva provato il giorno in cui morì sua madre, proprio nel momento in cui divenne consapevole della fine della loro vita insieme e che un nuovo capitolo della sua esistenza stava per incominciare. Andrea si voltò istintivamente, un’ultima volta, a guardare suo fratello, poi uscì di casa. Come ogni sera, si recò al porticciolo, mise dolcemente la mano sulla campana e poi, levati gli ormeggi, partì con la sua paranza alla volta di una nuova pesca notturna, al chiaro di una luna appena rinnovata. L’intero borgo dormiva placidamente e la notte si andava pian piano schiarendo al bagliore del primo mattino. Le acque erano calme e anche la pesca procedeva tranquilla ma, nonostante fosse piena estate, si avvertiva l’aria pungente tipica delle nottate in mare.

Fu proprio poco prima dell’alba che cominciarono ad avanzare verso la costa delle enormi navi battenti bandiera turca. Inizialmente la stanchezza e la scarsa luce non permisero alle vedette termolesi di fare una sicura stima sul numero di navi o sulla grandezza del loro equipaggio. Solo successivamente si comprese la reale portata dell’attacco che subì quel giorno il paese: si stimò che all’invasione avevano preso parte almeno120 imbarcazioni da guerra. In quella notte sciagurata, i primi a perire furono proprio i marinai perché, resisi per primi conto dell’attacco in corso, cercarono con armi di fortuna di frenare l’impatto delle navi. Il loro sacrificio non fu però vano, giacché riuscirono a rallentare l’invasione, dando tempo agli ultimi paesani di abbandonare il borgo, che mai sarebbe stato in grado di resistere a un attacco di tale portata.

Domenico era già sveglio e dedito a infornare il primo pane, quando udì le campane che avvisavano della flotta nemica in avvicinamento. Il giovane uomo si rifiutò di fuggire e, lasciato il lavoro in bottega, con le mani sporche di farina, corse nel porto a cercare suo fratello. Eludendo le truppe già sbarcate nascondendosi nei piccoli cunicoli in cui giocava da bambino con suo fratello, riuscì ad addentrarsi sino al porticciolo. Nel frattempo, il grosso dell’armata turca giunse alla Chiesa di San Rocco, dove razziarono ori, offerte votive e statue di Santi. Poiché Termele non era un borgo ricco, insoddisfatti dei frutti che la razzia stava dando, sfogarono la loro ira sulla campana del porticciolo, che cercarono di staccare dal basamento; essendo la stessa tutta di bronzo, forse era l’unica vera ricchezza del paese. Nel ritirarsi, come la marea che talvolta rompeva i frangiflutti e inondava le stradine del paese, le orde saracene saccheggiarono le abitazioni delle famiglie benestanti e depredarono il palazzo del Duca e quello del Vescovo, che si erano tempestivamente rifugiati altrove.

Tra tanta devastazione, in pochi si resero conto che, nonostante la furia turca, gli invasori non erano riusciti nel loro intento di portar via da Termoli la campana di Santa Caterina. La soldataglia cercando di rompere il pesante basamento, legò con una corda i sostegni della campana all’albero maestro di una nave ma, nel momento in cui i rematori iniziarono a spingere l’imbarcazione al largo, la pesante fune si staccò con un forte boato. Il possente albero si spezzò, rovinando sugli uomini sul pontile, che non riuscirono neanche a ripararsi. In quel marasma, il basamento della campana, provato dalle forti sollecitazioni, si sgretolò e la campana, dopo alcuni secondi di silenzio a cui seguì un tonfo metallico, scomparve tra le onde. Il comandante Pyale Pasha, che aveva guidato l’assedio dalla sua nave ammiraglia, mandò alcuni uomini in perlustrazione ma la campana si era ormai adagiata sul fondale e non era più recuperabile, proprio per via del suo massiccio peso. Forse deluso per lo smacco subito, il comandante ordinò di lasciarla sul fondo e irato fece incendiare tutte le paranze catturate e il Castello Svevo, simbolo del potere cittadino. Dopo tale scempio, i turchi ripresero il mare e partirono alla volta delle isole Tremiti, che furono occupate. Vero obiettivo del sultano Solimano era infatti annetterle al suo impero poiché, nonostante fossero poco importanti strategicamente, erano considerate dei piccoli diamanti sul mare per la loro bellezza, proprio come lo furono le isole di Ischia e di Capri per gli imperatori romani, a cui gli uomini di potere sovente si ispiravano nei loro sogni di grandezza.

Nonostante le violenze che si abbatterono su Termele, Domenico non si arrese e, appena l’ultima nave saracena scomparve all’orizzonte, corse nelle strade a cercare suo fratello, gridando il suo nome ripetutamente. Purtroppo, a nulla valsero le ricerche dello sventurato per trovarlo. Aveva cercato ovunque; era ormai madido di sudore e aveva gli occhi rossi per le copiose lacrime che gli solcavano il viso. Al porto c’era distruzione ovunque e, in lontananza, notò quella che sembrava essere la paranza di suo padre capovolta, con la vela spezzata. Domenico si gettò in acqua, nuotando con tutte le forze. Avvicinatosi alla barca, provò a girarla ma senza successo.

Decise allora di immergersi e dopo un po’ trovò suo fratello Andrea incastrato tra i legni della paranza, avvolto nelle sue stesse reti da pesca. Con una forza che non avrebbe mai pensato di avere, lo riportò in superficie notando con la drammatica consapevolezza che Andrea era ormai morto. Il ragazzo, infatti, aveva le labbra cianotiche e il volto bianchissimo. Avvicinatosi alla costa, Domenico cominciò a gridare con tutte le forze che gli erano rimaste e si abbandonò ad un pianto liberatorio, il dolore lo invase e dopo tanto tempo sentì battere il suo cuore, che dalla morte dei suoi genitori era più pietra che carne. Domenico si rese conto di quanto Andrea significasse per lui e il rimpianto di non averglielo mai detto lo invase all’improvviso. In un lampo gli passò davanti agli occhi tutta la loro vita insieme, sin da quando erano bambini, e si rese conto che quel tempo era stato straordinario.

Con il corpo del fratello tra le braccia rientrò nel piccolo borgo, dove nella piazza del Duomo i superstiti raccolsero tutti i cari caduti. I loro corpi erano tutti stesi in quella piazza, coperti da lenzuola bianche ricamate. Le donne avevano fatto tanto per nascondere ai saraceni le loro piccole ricchezze, quei corredi da portare in dote che non erano state in grado di trasportare a Collenisio, e ora recuperavano i preziosi lenzuoli e li usavano per avvolgere le membra fredde dei mariti e dei figli. La sera il Vescovo riunì tutti gli abitanti e celebrò la messa. Tra le tremule parole latine il dolore delle famiglie era percepibile fin sotto lo strato più estremo dell’epidermide. Il freddo delle perdite si sentiva risalire la schiena e giungere sino ai cuori. I pianti e le disperazioni forse giunsero sino alle orecchie di Dio, poiché non c’è cosa più vera dell’amore. Durante la cerimonia, in quello strazio, Domenico sollevò gli occhi al cielo come faceva da bambino, ma stavolta non incontrò le nuvole, bensì gli occhi di una giovane ragazza, Rosa, che aveva perso il padre durante l’assedio. I loro sguardi intensi sfociarono in un timido ed enigmatico sorriso, ma questa è un’altra storia.

Dopo quel giorno Termele voltò pagina e cominciò un nuovo capitolo della sua lunga storia, un capitolo di rinascita, come la fenice che rinasce dalle sue ceneri. Termoli ha avuto la sua vittoria, continuando a esistere nel coraggio di andare avanti mostrato dai superstiti, ed oggi è una meravigliosa cittadina sul mare, con il suo borgo, i suoi monumenti e i suoi vetusti palazzi. I termolesi ricordano ancora oggi il coraggio dei loro antenati e le difficoltà che hanno dovuto affrontare in quell’estate di cinque secoli fa, e lo fanno ogni anno, il 15 agosto, quando stupiti e meravigliati assistono alla rievocazione storica dell’incendio del castello.

Un po’ perplesso il bambino domandò: “Ma babbo, è vero che a Termoli, nella notti d’inverno, si possono sentire i rintocchi della campana nel mare?”

Il padre, sorridendo, rispose: “Mio nonno Domenico mi raccontava che li sentiva solo in inverno e con il maltempo”.

Il piccolo, strabuzzando gli occhi, aggiunse: “Quindi è vero?”

Ridendo l’uomo disse: “È una leggenda, Andrea; l’unica certezza è che i Catenaro sono sopravvissuti e sono qui, oggi, per raccontare quest’incredibile storia, perché è solo la speranza che mette le radici anche nella roccia”.