Il presidio dei Vigili del fuoco a Chieuti, dopo la paura il vertice in municipio

CHIEUTI. Giorni difficili quelli appena trascorsi a Chieuti.

Vigili del fuoco, Protezione civile, l’Arif e numerosi cittadini volontari, insieme al sindaco Diego Iacono, hanno lavorato sinergicamente per spegnere il pauroso incendio. L’incendio, divampato ieri pomeriggio, ha interessato una vasta area di terreno, danneggiando molti uliveti e distrutto dei capannoni, dove hanno perso la vita anche alcuni animali. Le fiamme, hanno minacciato paurosamente anche il centro abitato. Il sindaco si trovava in Comune, quando è stato avvisato di ciò che stava succedendo nella parte nord del paese, e immediatamente, insieme ad un impiegato, si è precipitato sul posto. Immediato anche l’intervento dei volontari della Protezione Civile locale, sempre pronti al servizio della cittadinanza in maniera del tutto gratuita. Il primo cittadino è stato costretto a sollecitare la Prefettura, affinché mandasse più squadre dei vigili del fuoco, perché, data la vastità dell’incendio, i mezzi arrivati non erano sufficienti. Il fuoco, alimentato dal forte e caldo vento, si era esteso su più fronti; fortunatamente la Prefettura ha inviato 15 unità. Il Sindaco ha tenuto a precisare, che numerosi cittadini, con i propri mezzi, si sono prodigati ad aiutare tutti per lo spegnimento del fuoco.

Ieri mattina vertice urgente presso la Sala consiliare del Comune, a seguito della richiesta avanzata dal Sindaco per far fronte alle gravi conseguenze dell’incendio. Il Sindaco e l’intera giunta comunale, hanno incontrato il Capo Dipartimento della Protezione civile regionale, Lerario e il direttore dell’agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, Ferraro. Il dottor Lerario ha comunicato di voler informare il comandante dei Carabinieri Forestali, per aumentare i controlli sull’intero territorio chieutino. Il dott. Ferraro ha dato piena disponibilità per nuovi investimenti sul territorio chieutino, mediante lavori di prevenzione e bonifica nelle aree demaniali di proprietà della Regione, nelle aree private e di proprietà comunale. Il Sindaco ha dichiarato di voler emanare con urgenza, un’ordinanza per il divieto di accensione delle stoppie, fino alla fine del periodo di massima allerta incendi. Il prossimo incontro si terrà ad ottobre, per procedere in maniera dettagliata, alla creazione di una nuova via che garantisca a tutti i cittadini tranquillità e sicurezza e ridare all’ambiente tutto ciò che gli appartiene.

Dopo la riunione il Sindaco e il Capo dipartimento della Protezione Civile, hanno fatto un sopralluogo nelle aree interessate all’incendio.