GUGLIONESI. Un merletto per il centro storico è l’iniziativa creata e voluta fortemente dall’Arci F. Jovine di Guglionesi per il rilancio, appunto, del centro storico. Un centro storico che nel giro di qualche anno e, soprattutto, dopo il terremoto ha visto l’abbandono delle molteplici attività che animavano la zona e la chiusura di Palazzo Massa come sede associazionismo.

A presiedere l’iniziativa, oltre all’associazione Arci, c’erano anche il vice sindaco Giuliano Senese e il consigliere con delega al centro storico Paolo De Socio, la presidente del consiglio comunale Barbara Morena, e i consiglieri di minoranza Elisa D’Astolto e Antonio Tomei.

Le allieve del corso di tombolo, sotto la guida della signora Bianca, hanno mostrato ai tanti presenti, molti turisti, curiosi la lavorazione del tombolo e del merletto.

Un orario ad hoc di sabato pomeriggio che ha visto riempirsi Piazza XXIV Maggio in vista della messa vespertina che di consueto si celebra lì.

«Il dibattito costruttivo ha portato alla luce la volontà e il bisogno di riscoprire l’artigianato locale e storico e, nel contempo, portare avanti l’idea di rilancio del centro storico- ha spiegato Giorgio Gagliardi, vicepresidente dell’Arci- il delegato consigliere Paolo De Socio ha riferito che per il centro storico c’è stata l’attuazione della riduzione della Tari. Per noi, però, questo non è un rilancio vero e proprio ma una buona iniziativa da portare avanti. Rilanciare il centro storico significa avere un’idea precisa di cosa sia un centro storico».

Tutti concordi nell’attuare un consiglio monotematico su questo tema assai caro all’Arci, «su questa opportunità del consiglio si è impegnato espressamente il vicesindaco e da questo speriamo di poter far nascere un gruppo di lavoro, un tavolo tecnico che coinvolga tutti».

Anche Barbara Morena ha espresso pareri postivi per il progetto Arci, «sono estasiata e felicissima che l'Arci F.Iovine ha colto l'invito che feci durante l'inaugurazione della mostra del merletto, quando proposi una serata o un tardo pomeriggio nel paese vecchio con le allieve e l'insegnante del corso di tombolo, dove si poteva non solo apprezzare ma anche dare lustro all'artigianato. Il Tombolo, antica arte manufatturiera di Tavenna è stata importata a Guglionesi da Bianca Gentile come lo ha ricordato anche lei oggi. Con la Presidente, Margherita Di Prospero, è sempre un piacere confrontarsi e scambiare idee e iniziative per le quali sono sempre pronta ad una collaborazione così come, qualora pervenga una proposta di delibera consiliare per la rivalutazione del centro storico, sarò ben propensa anche a convocare un consiglio aperto monotematico. Sono del parere che le fondamenta per riqualificare il centro storico debbano partire dalle nostre tradizioni, dalla nostra cultura e, soprattutto, dall'artigianato che è anche fonte di economia».

A fine manifestazione, l’Arci ha donato un manufatto di tombolo raffigurante l’albero della vita, al comune.