"Mani, ferro e fuoco": in mostra le opere in ferro dell'artigiano portato via dal Covid

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Curata dall’Associazione Laicale Gesù morto e Maria Sant.ma Addolorata, nella splendida cornice della Chiesa Greca di Santa Croce di Magliano, ha aperto i battenti “Mani, ferro e fuoco”, una mostra artigianale di opere in ferro battuto realizzate da Giacomo Flaviano Camillo, un altro bravissimo artigiano figlio d’arte della nostra comunità , portato via prematuramente dal Covid nel febbraio scorso.

L’esposizione riguarda lavori che Giacomo ha eseguito nel suo percorso lavorativo con grande maestria e passione; si possono ammirare opere artistiche in ferro battuto ispirate ad artisti come Michelangelo, Botticelli e Bernini oltre ad una serie di mezzi agricoli e attrezzature della civiltà contadina. Inoltre molto belle alcune composizioni e mosaici in vetro di Murano realizzate con la regìa di un altro grande artista locale, il prof. Antonio Giordano scomparso anch’egli prematuramente pochi anni fa. Capolavori da ammirare grazie alla disponibilità dei familiari del caro Giacomo, per tramandare alle nuove generazioni l’artigianato vero, il virtuosismo e la capacità nel riuscire a forgiare solo con le “mani, il ferro e il fuoco”, delle opere davvero incredibili.