La vita non è un fotogramma social

TERMOLI. La tragedia della ragazza 16enne di Termoli che ha perso la vita in un maledetto viaggio tra Petacciato e la nostra città sulla SP 51, un passaggio chiesto a degli amici, in un giorno particolare come Ferragosto, ha segnato inevitabilmente l’intera comunità.

Da domenica sera, quando si è subito sparsa la notizia, tra social e messaggerie varie, circa la gravità o meglio l’irreversibilità delle sue condizioni, è stato un tam-tam di commenti, a cui si sono aggiunti quelli a un video divenuto in brevissimo tempo virale, che pubblicato quello stesso giorno sul web, ha suscitato una ridda di reazioni.

L’eventuale correlazione tra il contenuto del breve filmato e quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti e non sta a noi entrare nel merito, ma lo spunto che viene fuori è quello dell’appello a un maggiore senso di responsabilità, nei confronti di se stessi e soprattutto degli altri, se nella stessa auto.

La vita non è un fotogramma o un frame da esibire come un trofeo, è il valore principale che abbiamo e che dobbiamo custodire, in ogni modo.

La gioventù digitale, come dimostrano centinaia di fatti di cronaca nel corso del tempo, rischia di perdere il senso della realtà, perché vivere non è apparire o mostrarsi, ma costruire giorno dopo giorno il futuro.

Difficile essere lucidi quando si immaginano dolore e sconforto infiniti di chi ha perso un fiore tra le mani, quando ci si dedica anima e corpo ai figli e quello di cui parliamo, purtroppo, è l’ultimo di una serie che ha sdrucito cuore e anima di tante famiglie.

L’appello al senso di responsabilità delle giovani generazioni vale per i rischi corsi in diverse situazioni, negli assembramenti di gruppo, ma anche per chi sempre più spesso abusa di sostanze alcoliche e psicotrope, non a caso l’allarme è stato lanciato da tempo, anche dalle forze dell’ordine e dalla giustizia, se ricordiamo le battaglie condotte dalla Procura distrettuale molisana contro il dilagare del fenomeno di spaccio e tutti i reati concatenati.

I più giovani hanno sofferto in modo esasperato le restrizioni del lockdown, abituati a una libertà senza eguali nel passato e costretti poi tra le 4 mura di casa, il rimbalzo psicologico a elastico può aver scatenato un senso di rivalsa per tornare a socializzare in modo estremo, ma l’equilibrio è sempre il migliore dei comportamenti.

Una riflessione che ci correva l’obbligo di fare, per instillare davvero la convinzione che la vita sia l’unico valore davvero inalienabile.