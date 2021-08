Amici per sempre: si ritrova dopo 36 anni la 5° A delle elementari di via Mascilongo

TERMOLI. La classe 5 A delle elementari di via Mascilongo del 1985 si è riunita lunedì 16 agosto per una serata insieme dopo 36 anni.

“E’ stato un momento di ricordi bellissimo perché per qualche ora si è tornati a quei momenti dell’infanzia spensierata e abbiamo rivissuto insieme la complicità genuina che ci legava da bambini. Solo impegni hanno impedito ad alcuni di partecipare a questo revival. Sono passati 36 anni ed è stato come se il tempo non fosse mai passato” In tempi come quelli che stiamo vivendo, in cui le persone sono costrette ad allontanarsi le une dalle altre, siamo riusciti a creare un momento impensabile solo alcuni mesi fa.

Amici per sempre “Maurizio Rago, Andrea Sapone, Paola D’Onofrio, Stefano Murazzo, Lara De Lena, Concetta Sciarretta, Antonietta Talarico, Amedeo Villani, Enrico Mascilongo, Luisa Grieco.