Ricetta rossa e codici nazionali, ancora disagi al Cup

TERMOLI. L’odissea del Cup prosegue, come le cronache del patologo clinico Asrem Giancarlo Totaro: «E' inaccettabile che i pazienti si recano al Cup per autorizzare gli esami di laboratorio prescritti su ricetta rossa (quelle scritte a penna) e vengano rimandati indietro per mettere i codici nazionali ed il paziente è costretto a rifare le file pur essendo spesso persone che vengono da fuori Termoli. Le "ricette rosse" sono spesso il frutto di una situazione che non permette al medico di fare la ricetta dematerializzata. Tutto questo non succedeva quando c'era il personale dipendente. Perché il personale dipendente da quando esiste il Cup non ha mai avuto problemi tecnici ad autorizzare queste ricette ,perfettamente legali, mentre il nuovo Cup fa tutti questi problemi creando così grande disagio?»

Per Totaro, «Il direttore generale Asrem o chi ne ha autorità dovrebbe urgentemente intervenire a risolvere questa antipatica situazione che mette in difficoltà oltre il paziente anche i medici prescrittori ed il laboratorio analisi».