Zes e Recovery Fund: nel Pnrr finanziate le opere di interconnessione delle aree urbane

TERMOLI. Il rilancio delle infrastrutture portuali di Termoli tra gli obiettivi del Pnrr, il Piano nazionale di rinascita e resilienza che utilizza i soldi del Recovery Fund europeo. Lo si evince a pagina 197 del documento aggiornato al 15 luglio scorso. Nella sezione 6.6 del Pnrr, Infrastrutture e Trasporti, elencati investimenti presenti in altre Missioni e relativi alla priorità trasversale del Mezzogiorno. Nell’ambito della Missione 5 “Coesione e inclusione”, componente 3, tra gli interventi speciali per la Coesione territoriale sono presenti gli investimenti relativi alla Zone Economiche Speciali. Si parla di 630 milioni da qui al 2026. Il Pnrr si pone l’obiettivo di Garantire l'efficacia della riforma che introduce le Zes, evitando ulteriori ritardi nello sviluppo economico nelle zone del Mezzogiorno che dispongono già di una base produttiva. I progetti previsti dalla misura devono favorire la competitività e lo sviluppo economico delle Zes attraverso urbanizzazioni primarie, come definite dalla normativa italiana, e il collegamento di tali aree con le reti stradali e ferroviarie. Si intende assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee. I principali interventi riguardano: collegamento “ultimo miglio” tra le aree industriali e la rete SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) e TEN-T, principalmente ferroviario, che consentano ai distretti produttivi tempi e costi ridotti nella logistica; urbanizzazioni primarie: in attuazione di accordi con operatori economici pronti ad investire; reti di trasporto volte a rafforzare il livello di sicurezza delle opere serventi per l’accesso alle strutture principali. La supervisione generale delle tappe fondamentali di ciascun progetto è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale, con il supporto tecnico del Ministero della mobilità sostenibile. Entro il 2023, inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali, di cui ricordiamo il Molise è in quella Adriatica, assieme alla Puglia, gli interventi previsti sono: il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T; la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle Zes; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. Obiettivo: entro il 2026, completamento di almeno 22 collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle Zes; di almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, o urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; di almeno quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. L'elenco degli interventi deve comprendere le interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce.