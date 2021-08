Liste d'attesa e reparti ridimensionati: la storia recente dell'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Se c’è un’impresa nella quale quanti hanno amministrato e continuano ad amministrare, a qualsiasi livello, la Sanità della nostra Regione sono riusciti con successo è l’avere invertito una vecchia massima la quale all’incirca dice che ‘per costruire ci vuole molto tempo, per distruggere poco’: la lenta agonia del ‘San Timoteo’ è la palese dimostrazione di questo capovolgimento dovuto anche all’indifferenza di quanti avrebbero potuto e dovuto impedirlo.

Quello che fino al 1975 era stato un piccolo ospedale (inaugurato nel settembre del 1951) che comunque assicurava delle buone prestazioni in chirurgia, ginecologia-ostetricia e in medicina, da allora e nel giro di cinque anni venne ampliato e tra-sformato in un Ospedale di eccellenza tale da proporsi e imporsi come punto di riferimento sia a livello regionale che extraregionale. Al raddoppio degli spazi sono poi seguiti l’ampliamento, l’adeguamento tecnologico e l’istituzione di nuovi servizi e reparti ad eccezione dell’oculistica e, ovviamente, della specialistica come la cardio-chirurgia e la neurochirurgia non previste dalle norme.

L’anno di svolta del ‘San Timoteo’ può essere considerato il 1978 quando il suo ampliamento, proprio per il livello delle prestazioni, si rivelò inadeguato rispetto alle richieste di ricovero. Una situazione che fece balenare l’idea di un nuovo grande ospedale, che venne poi progettato e costruito, anche in previsione di uno sviluppo sia quantitativo che qualitativo degli interventi.

Questo notevole patrimonio, un ospedale senza eguali nell’ambito di un vasto territorio, cominciò ad essere dissipato, lentamente e inesorabilmente, malgrado la presenza di eccellenze professionali che garantivano prestazioni di alto livello dei quali è rimasto soltanto il ricordo.

Un decadimento al quale hanno dato un contributo non indifferente i mancati bandi concorsuali per coprire i posti del personale che andava in pensione, come se si fosse trattato di impiegati che dovevano compilare moduli o smaltire carte.

Le leggi finanziarie, la non oculata gestione delle risorse assegnate e l’inerzia di chi non ha pensato ad iniziative per coinvolgere i Sindaci dei Comuni del Basso Molise, e dell’intera Regione, per un confronto con il Ministero della Sanità, hanno dato portato al disastro.

Una inesorabile e lenta eutanasia ha quasi sguarnito del tutto il ‘San Timoteo’ delle risorse professionali necessarie anche per far fronte, in estate, alle esigenze dei turisti che nei periodi di punta raddoppiano la popolazione del territorio.

Un esempio ce lo dà il famoso ‘punto nascita’, che tanto rumore suscitò alcuni anni fa: una volta scongiurata la chiusura non ha avuto il necessario completamento con la istituzione di un servizio di neonatologia, indispensabile per far fronte a eventi che, anche se rari, accadono come dimostrano le statistiche. Di fatto ogni parto, co-me ogni intervento chirurgico, ha una percentuale di rischio.

Per mettere un argine a una tale devastante incapacità, o sottovalutazione di quanto stava accadendo, nulla hanno potuto articoli, prese di posizione e comitati. Mentre il ‘San Timoteo’ imboccava il tunnel della riduzione qualitativa delle prestazioni, con il ridimensionamento di reparti e organici, veniva eretto il muro di gomma del silenzio. E questo accadeva negli anni in cui il sistema sanitario prendeva la via dell’Aziendalizzazione, senza però che alle ASL fossero stati dati gli strumenti necessari: obiettivi o piani, risorse finanziarie, autonomia, cornice normativa o di indirizzo per l’agire dei dirigenti, valutazione degli stessi con riferimento ai risultati, merito-crazia per i dipendenti.

La sottovalutazione o la scarsa attenzione verso i cambiamenti ha fatto sì che nessuno, politico o dirigente tecnico-amministrativo, si rendesse conto del danno finanziario che si stava arrecando alle casse della Regione: alle entrate, per i pazienti che accedevano al ‘San Timoteo’, anche da fuori Regione proprio per la qualità delle prestazioni, sono subentrate le uscite per i Molisani costretti a ricoverarsi altrove.

Il nuovo modello giuridico, organizzativo e funzionale ha aperto una falla tale da dare il colpo di grazia al ‘San Timoteo’ senza che nessun politico se ne avvedesse o si facesse carico del tentativo di tamponarla evitando, così, che se ne aprissero altre. Le richieste per mantenere, e consolidare, almeno qualche eccellenza del ‘San Timoteo’, se dal punto di vista formale ci sono state, hanno avuto un risultato pari a zero.

La Sanità pubblica, strutturata in Aziende per meglio dare attuazione all’Art. 32 della Costituzione con il miglioramento della qualità dell’assistenza, avrebbe dovuto seguire il solco del privato nel gestire risorse finanziarie ed umane, tenere la barra del timone orientata verso l’efficienza e l’efficacia al fine di far fronte ai costi, portare il bilancio al pareggio e possibilmente a un utile per la presenza di prestazioni di alto livello che si raggiunge motivando il personale e dando spazio alla meritocrazia.

E questo è il ‘caso Termoli’: da ospedale che avrebbe potuto essere fonte di utili, per il flusso di pazienti che vi si sarebbero recati, è stato riportato allo storico ‘Ospedaletto’, fatta salva qualche eccezione dovuta soprattutto al personale medico e parasanitario che, ovviamente, rientrano tra le vittime dello sfascio.

Non rimane fuori dal disastro l’organizzazione, o meglio il CUP, anche se dei miglioramenti cominciano a notarsi. Il noto signor ‘X’ ci racconta, purtroppo, che dopo avere atteso un due mesi perché venisse attivata la linea informatica Servizio Diabetologia-CUP, ripresentatosi -una decina di giorni fa- per la terza volta allo sportello si è sentito dire che la prima data utile per la visita “è il 14 febbraio 2022”.

Siamo alla farsa o allo spegnimento del lumicino?

Si tralascia, per carità cristiana, il disagio delle famiglie e quello delle singole persone in fila, come accaduto, per mettere prima piede nel presidio ospedaliero e poi al famoso sportello e infine la partenza per un posto letto a Bologna, Pavia o Milano.

A questo punto però sarebbe opportuno, ma è solo una patetica illusione, che chi esercita un potere nel settore si ponesse qualche banale domanda: ‘E se fossi io a dovermi mettere in fila per entrare in ospedale o per essere ricoverato? E se fossi solo o disoccupato? E se vivessi in uno dei tanti piccolissimi paesi dell’entroterra molisano …?’

Sono le risposte a queste domande a fare da cartina di tornasole per un giudizio sulla gestione della ‘res publica’, della quale la Sanità è sì una parte, ma rilevante come recita l’Art. 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fonda-mentale diritto dell’individuo … .»

Vale la pena ricordare ai nostri soloni che il suo livello, insieme a quello della Scuola, costituisce l’indice di civiltà di un Paese e, ovviamente, di una Regione.

Civis