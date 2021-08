TERMOLI. Grande riscontro questa mattina per il laboratorio creativo realizzato con le bottiglie di plastica riciclate. Più di 60 bambini si sono divertiti a creare un simpatico polpo marino e una girandola colorata, guidati dalla bravissima animatrice ambientale Monica, che li ha coinvolti nell’interessante mondo del riciclo.

“Il progetto ‘Un mare… di tesori’ è stato sviluppato per stimolare la coscienza ambientale e sociale dei bambini – dichiara Ivana Cappella, Responsabile della Comunicazione Rieco Sud – promuovendo uno stile di vita più sostenibile, passo fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 e per il futuro di tutti noi. I laboratori creativi sono un valido strumento per favorire nei bambini la crescita di una coscienza ecologica attraverso il coinvolgimento attivo, il gioco e il divertimento. Ci tengo a ringraziare a nome dell’Azienda Katia e Alessandro del Tricheco Beach, che ci hanno gentilmente ospitati nel loro lido e i nostri bambini green che hanno partecipato con entusiasmo e allegria al laboratorio di questa mattina”.