TERMOLI. Sulla scorta della riflessione di ieri, "La vita non è un fotogramma social", abbiamo interpellato la presidente dell'Ordine degli psicologi del Molise, Alessandra Ruberto, che interviene in questo dibattito mediatico sulle giovani generazioni.

«La morte è il problema più grande per l'essere umano. L'angoscia del finito ed il conseguente senso di impotenza sono fuggiti dagli esseri umani con diversi meccanismi; difficile accettare la vita che se ne va molto di più quando il lutto riguarda giovani vite.

Questi ultimi due anni sono stati complessi, in particolare per gli adolescenti che si sono visti privati di molto, scuola, amici non ultimo il bisogno di trasgredire e spostare il limite sfidando l'adulto, la regola. Questo meccanismo, tuttavia, sebbene di difficile digestione per i genitori alle prese con le turbe adolescenziali dei loro figli, è assolutamente sano; serve al ragazzo per separarsi dalla famiglia e costruire la propria identità.

A volte le cose sfuggono di mano; neurologicamente gli adolescenti non hanno ancora completato lo sviluppo cerebrale, hanno certamente desideri, pulsioni ma le aree cerebrali deputate al posticipare il desiderio, al calcolare il giusto rischio nelle situazioni non sono ancora completamente formate. Vivono un sentimento di onnipotenza e di immortalità.

Purtroppo questo non corrisponde a realtà. La cronaca di questi giorni ce lo ha tristemente ricordato. È difficile essere adulti, è difficile essere genitori è difficile essere adolescenti.

Chiaramente è importante lasciare agli adolescenti lo spazio per esprimersi, per lottare e per dissentire, è però altrettanto importante investire in interventi di prevenzione psicologica in tutti i contesti di comunità e su più livelli».