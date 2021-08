Rifiuti esposti con troppo anticipo, numero dei ritiri d'estate dovrebbe essere adeguato

TERMOLI. Cerchiobottismo ambientale, possibile avere bidoni vuoti, servizio puntuale e utenti civili, residenti o turisti che siano? Più che cerchiobottismo parleremmo di miraggio, ma a Termoli piuttosto che di oasi ci sono le aree di degrado in cui sono ubicati i contenitori per la raccolta differenziata.

Un esempio che spesso riconduce a via Nino Bixio, zona centralissima, a ridosso del lungomare e vicina alla stazione ferroviaria.

Sovente chi vi abita o vi soggiorna lamenta le condizioni in cui versano i bidoni, stracolmi, a prescindere dai giorni di esposizione delle singole frazioni.

Segnalazioni che vengono anche inoltrate alla Rieco Sud, l’ultima delle quali ci ha visto riscontrare che in quel sito si passa regolarmente e anche con più assiduità rispetto al calendario.

Tanto che da via Nino Bixio ci dicono: «Possibile che il Comune non si attivi per potenziare la raccolta dei rifiuti nel periodo estivo? A Termoli siamo circondati dai rifiuti.

Anche i bidoni dell'indifferenziato straripano nel periodo estivo, soprattutto in agosto, se i turisti sono incivili certo la colpa non è di chi raccoglie i rifiuti, ma in una città come Termoli che trae vantaggi dai vacanzieri bisogna trovare una soluzione, per altro in altri luoghi a vocazione turistica (si veda Rimini) non ho mai visto rifiuti in strada. Saranno tutti educati i turisti della Riviera Romagnola?

Di inciviltà non se ne ha mai abbastanza... ma in estate sarebbe opportuno che la Rieco Sud incrementasse la raccolta dei rifiuti».

Le foto che pubblichiamo riguardano la giornata odierna ed essendo giovedì è chiaro che non si tratti di quella indicata per il ritiro della plastica, che è il venerdì. Il problema è che non dovrebbe essere esposta prima. In questo caso il problema non è la Rieco Sud, ma lo sono gli utenti, peraltro il calendario viene diffuso con largo anticipo. E’ anche chiaro però che con stagioni estive come quella che stiamo vivendo (o climaticamente subendo), possiamo fare comunque un invito a raddoppiare i giri della plastica il prossimo anno, visto che con il caldo estremo si beve molto di più e ci sono anche restrizioni Covid che inducono a modificare consumi e abitudini.

E’ chiaro che il calendario non può essere efficace se è identico con una popolazione che quasi raddoppia.