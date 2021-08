TERMOLI. Dopo le pause imposte dalla pandemia riprende a Rimini la celebrazione del Meeting. Venerdì 20 agosto alle ore 12 un collegamento in diretta con il Presidente della Repubblica Mattarella, aprirà l’edizione 2021. Tutti in presenza, coloro che hanno prenotato con apposita app e tutti insieme sui canali digitali.

75 convegni, 12 mostre, 15 spettacoli, 110mila metri quadrati di spazio occupato in Fiera, sono i numeri di quest’anno. Sarà un Meeting che tutelerà con estrema attenzione la salute dei suoi numerosi visitatori. Si accederà infatti solo con l’app “Meeting Rimini”, disponibile per smartphone iOS e Android, all’interno della quale si inseriscono i dati personali, compresi quelli del Green Pass. L’app genererà così un codice QR che consente di accedere alla Fiera, prenotare i posti a convegni e spettacoli e le visite alle mostre.

Nonostante il ritorno in presenza il Meeting di quest’anno sarà ancor più digitale di quello dello scorso anno. Dirette di tutti i convegni in italiano, inglese e spagnolo, sale incontri configurate come studi televisivi ad alta tecnologia, ciascuna con una propria regia e staff dedicato di tecnici e operatori, una app che è stata completamente riconfigurata e permetterà di vivere tutti gli aspetti della manifestazione.

Come sempre ci sarà una massa innumerevole di volontari, saranno 1.700, mille adulti, 500 universitari di 26 atenei italiani e 200 studenti delle superiori, provenienti da tutta Italia e dall’estero. A questi vanno aggiunti i 250 che hanno lavorato dal 12 agosto al cosiddetto pre-Meeting e i 1.200 che opereranno dall’estero in eventi paralleli in collegamento con Rimini. Questa forza è strettamente necessaria e finalizzata che permette lo svolgimento dell’intera manifestazione.

Gli spazi principali dentro e fuori la Fiera saranno l’Auditorium Intesa Sanpaolo D1 con una capienza di 1.500 posti e la Sala Generali B4 (350) più le sale dedicate a webinar e talk e varie micro-arene disseminate per la Fiera, mentre ogni sera alle 21.30 sono previsti spettacoli nella centrale piazza Tre Martiri, dove è stata allestita l’Arena spettacoli SGR con 750 posti. L’ultima sera, il 25 agosto, all’Arena Lido alla Darsena di Rimini si terrà la finalissima del Meeting Music Contest per giovani artisti e band. Per la prima volta il Meeting entra poi al Part – Palazzi dell’Arte Rimini, con la mostra di scultura contemporanea “Natura umana? A che immagine, a che oscura somiglianza”.

Non mancheranno le mostre che da sempre segnano e caratterizzano il Meeting stesso. Sono scelte e curate con dovizia di particolari, con dispendio di energie, ricerca dedizione e sicurezza scientifica. Tra esse si segnala una interamente virtuale dedicata a J.R.R. Tolkien, la mostra “Tu sei un valore”, che racconta l’esperienza di un gruppo di donne ugandesi che hanno saputo riscoprire il proprio valore in condizioni di estrema difficoltà, “Io, Pier Paolo Pasolini” con la viva voce dello scrittore friulano, e ancora esposizioni dedicate alle serie Tv, alla necessità di ricostruire ispirandosi a una figura disruptive come Sergio Marchionne, all’educazione, al lavoro con particolare riguardo all’inserimento delle persone più fragili.

Ma è soprattutto una la mostra che indica la direzione verso la quale va il Meeting 2021. Si intitola «Vivere senza paura nell’età dell’incertezza» e nasce, spiega Alessandro Rovati, curatore, «da un inaspettato circuito di amicizie internazionali che, negli anni, ha portato noi curatori ad incontrare e stringere rapporti con persone di tutto il mondo. Sono proprio questi incontri a tutto campo che ci hanno fatto imparare che l’altro è un dono e che può sempre cominciare un cammino insieme, senza che le cose su cui si pensa diversamente diventino un ostacolo definitivo».

Il percorso comprende le testimonianze di Julián Carrón, di Teologia alla Cattolica di Milano e presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Charles Taylor, professore emerito di Filosofia alla McGill University di Montreal, oltre che vincitore del Premio Ratzinger 2019, e Rowan Williams, professore emerito di Pensiero cristiano contemporaneo a Cambridge, oltre che arcivescovo di Canterbury dal 2003 al 2013, continuamente intrecciate a provocazioni, fatti e domande riguardanti il mondo contemporaneo. Si viene così a creare un percorso audio-visivo, nella modalità full immersion, composto da canzoni, testi, interviste, clip di film e serie TV, poesie, opere d’arte e immagini tratte dalla realtà contemporanea.

Il titolo del Meeting è “Il coraggio di dire «io»”. È tratto da una citazione del “Diario” del filosofo danese Søren Kierkegaard. In questo periodo storico difficile e tormentato dove sono in discussione certezze scientifiche, economiche, sociali e stili di vita apparentemente acquisiti, ci sembra decisivo porre l’attenzione sulla libertà dell’uomo e sulla sua vocazione a contribuire alla costruzione di un mondo più umano.

L’orizzonte in cui ci troviamo viene vissuto da tanti come asfittico e soffocante: un sentimento di smarrimento crescente coinvolge il mondo intero. La consistenza della realtà sembra faticare a reggere l’urto di una nuova ondata di dissolvimenti sociali, incertezze economiche e politiche, accelerati dalla pandemia: la relazione con persone, attività, circostanze quotidiane risulta sempre più indebolita. L’apatia e la noia si alternano con paure e rabbie, il gusto di vivere sembra soccombere.

I rischi di una omologazione culturale e sociale che relativizzano l’unicità della persona di fronte alle sfide della vita sono sotto gli occhi di tutti. Per questo si incontreranno le testimonianze di persone che non censurando il proprio io, non smettano di farsi domande e che possano comunicare la propria esperienza e il proprio modo di affrontare la realtà nei vari ambiti in cui si dipana la vita umana, nella politica, nella ricerca scientifica, nell’economia, nell’educazione, nell’arte, nell’assistenza sanitaria, ovunque. Il Meeting si offre al mondo come momento di incontro e di confronto per tutti, nel tentativo di raggiungere una maggiore comprensione di sé e del presente, condividendo la speranza che vive nel cuore, negli sguardi e in quella vita resa più umana da uomini e donne che si mettono in gioco, persone che hanno il coraggio di dire “io”.