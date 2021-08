Autismo, famiglia di Campomarino ottiene in Tribunale il diritto alla riabilitazione

TERMOLI. Importante sentenza in materia di autismo.

Il Tribunale di Larino ha accolto il ricorso promosso dai genitori di un bambino di Campomarino affetto da disturbi dello spettro autistico, assistiti dall’avvocato Giuseppe Di Carlo, con il quale si chiedeva di accertare il diritto del minore a ricevere il trattamento riabilitativo secondo la metodologia Aba e, per l’effetto, condannare la Asrem, che tale trattamento non garantisce, a rimborsare le spese sostenute per garantire al minore il trattamento riabilitativo Aba presso un centro specializzato.

Il Tribunale Frentano, dopo aver premesso che la tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo è garantita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, ha chiarito come il Dpcm 12 gennaio 2017 nell'aggiornare i Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) ha previsto all'art. 60 comma 1 che: “1. Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche”.

Inoltre, le linee guida emanate nel novembre 2012 dal Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanita' aventi ad oggetto “il trattamento di disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” evidenziano che “tra i programmi intensivi comportamentali il modello piu' studiato e' l'analisi comportamentale applicata (Applied Behaviour Analysis Aba): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilita' intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adottativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico.

Dunque, stante l'inclusione del metodo Aba tra i trattamenti riconosciuti dalle Linee Guida come “trattamenti ad evidenza scientifica riconosciuta”, ed essendo incontestata la diagnosi di disturbo dello spettro autistico del minore, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dello stesso al trattamento Abaa spese del S.S.N. in quanto implicante un significativo beneficio in termini di salute, non ottenibile con altre forme di assistenza erogate dal S.S.N. (il minore ha iniziato le cure presso la struttura privata con utilizzazione del metodo Aba ed i genitori ne hanno sostenuto per intero il costo, dal momento che in Molise non esistono strutture accreditate presso il SSN che applicano detta metodologia).

Per il Giudice, quindi, la domanda dell'erogazione del trattamento sanitario riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia Aba risulta riconducibile nella fattispecie alla tutela del fondamentale diritto alla salute cui è riconosciuto valore primario dall'art. 32 della Costituzione, atteso che il Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità ha riscontrato e affermato la validita' scientifica e l'efficacia terapeutica della prestazione sanitaria richiesta ritenendola appropriata per la patologia del disturbo dello spettro autistico.