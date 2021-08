«Elogio al personale dell'Hospitainer, ma evitiamo le ore più calde per vaccinare»

TERMOLI. Criticità all’Hospitainer di Termoli, quello che funge da polo vaccinale a Termoli, oltre al PalAirino. Registriamo la testimonianza di una utente, M. B., che si è recata lì per far vaccinare la figlia adolescente.

«Lunedì 16 agosto mi sono recata all’ospedale da campo di Termoli per accompagnare mia figlia di 16 anni che doveva sottoporsi alla seconda dose di vaccino, erano le 14.30 circa e la macchina segnava 38 gradi. Quando siamo arrivate giusto il tempo di parcheggiare e ci siamo subito messe in fila per la prassi di routine, sotto quei gazebo all’esterno dell’ospedale, l’aria era irrespirabile per un momento ho anche pensato di sentirmi male, non mi sentivo le gambe e sentivo il forte calore addosso, avevo un foglio di carta nella borsa e l’ho utilizzato a mo’ di ventaglio.

Eravamo una quindicina di persone in fila e non avevamo neanche la forza di dirci “buon pomeriggio” vedevo gli infermieri e i volontari della Croce Rossa che ogni tanto uscivano dalle tende sudati e affannati, noi che eravamo lì fuori ci guardavamo negli occhi ma credo che pensavamo tutti la stessa cosa “lì dentro si muore di caldo”, arriva il turno di mia figlia firmo il modulo ed entro nelle tende, all’ingresso trovo un medico pediatra che ci accoglie qualche domanda sporadica inerente la prima dose e noto un climatizzatore portatile accanto a lui e penso “ci vuole fa, troppo caldo qua dentro”, mi giro e mi accordo che un ragazzino aveva avuto un mancamento, sicuramente dovuto al forte caldo e lo stavano soccorrendo.

Mi guardo intorno e vedo gli infermieri e i volontari che avevano il sudore che gli colava come se fossero appena usciti dalla doccia, gli altri genitori seduti boccheggianti, attendo qualche minuto, ed entro con mia figlia nella tenda dove le hanno somministrato le seconda dose, lì ho davvero pensato che sarei svenuta per il forte caldo, mi guarda l’infermiera e mi chiede se mi sento bene le rispondo “abbastanza se non fosse per il caldo”. successivamente e notando che le tende hanno l’impianto di condizionamento chiedo io alla infermiera come fa a resistere sotto quelle tende lei mi guarda e mi dice “signora dobbiamo resistere”, al che mi viene spontaneo dirle “a voi dovrebbero dare una medaglia state lavorando in condizioni estreme”, l’infermiera stupita della mia affermazione mi dice “signora, grazie”.

Penso che dovremmo essere noi a ringraziare loro i medici gli infermieri e i volontari per il lavoro che stanno compiendo affinché si raggiunga l’immunità di gregge ma nello stesso tempo mi chiedo se il direttore sanitario, il Commissario straordinario si rendano conto in quali condizioni operano queste persone nell’ospedale da campo di Termoli, se era opportuno potenziare l’impianto di raffrescamento o se era opportuno spostare il centro vaccino dell’ospedale di Termoli all’interno dell’ospedale stesso o magari solo spostare gli orari nelle ore un po’ meno calde della giornata, chi si vuole vaccinare è disposto ad andare anche a mezzanotte così come avvenuto con gli screening di massa.

Abbiamo temperature elevate dal mese di giugno ed era prevista un‘estate più calda del solito con picchi di anche 42 gradi e non è giusto che quelle persone lavorano così senza sosta in quelle condizioni perché seppure climatizzate sono sempre tende di plastica che assorbono ed emanano un calore infernale. Mi permetto lo sfogo, ma non si può rimanere indifferenti davanti a tali situazioni».